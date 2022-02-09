Тренер Нэтана Чена: «Он точно знает, что собирается делать»

Рафаэль Арутюнян тренирует Нэтана Чена уже больше 10 лет и говорит, что на зимней Олимпиаде в Пекине-2022 его воспитанник идет вперед «шаг за шагом».

В Пхенчхане-2018 Чен провалил короткую программу и остался на 17-м месте. В минувший вторник он установил мировой рекорд в этой дисциплине. Перед произвольной программой, которая начнется 10 февраля, Чен лидирует в общем зачете.

Арутюнян рассказывает, что 22-летний Чен сделал правильные выводы из той неудачи.

«В жизни ничего не происходит просто так, - сказал он в интервью Olympics.com после мужской тренировки 9 февраля. - И если после неких событий ты принимаешь верные решения... В общем, именно это он и сделал».

Верные решения принесли Чену 113,97 балла в короткой программе. Второе место занимает Кагияма Юма с результатом 108,12. Третьим идет другой японец Сема Уно со 105,90 очка.

Двукратный и действующий олимпийский чемпион Ханю Юдзуру сорвал свой первый четверной прыжок и занимает восьмое место.

Тренировочный каток 9 февраля без дела не стоял. В двух финальных группах занимались Чен, Кагияма, Уно и Ханю. В четверг они переберутся в близлежащий Столичный дворец спорта и представят свои произвольные программы.

Ханю пробовал выполнить четверной аксель. До Игр он говорил, что сосредоточен на прыжке, который еще никто не делал. Две попытки Ханю приземлил, пускай и не совсем чисто. В остальных не удержался на ногах.

Также Ханю тренировал четверной тулуп. Его программа уже изобилует элементами, и если он решит добавить в нее четверной тулуп, это может принести ему дополнительные баллы. Кажется, Ханю пробует варианты и думает, как поднять базовую стоимость в произвольной программе. В короткой у него было 95,15.

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Тренировочный день: репетиция и сосредоточенность

Все участники репетировали свои произвольные программы. Кроме погони за четверным акселем, ничего необычного: отработка элементов, сложные прыжки, сосредоточенные лица и множество фото- и видеокамер. Особенно в направлении Ханю.

По словам Арутюняна, план у Чена простой, какое бы место он ни занимал – 17-е или первое: «На мой взгляд, он дорос до точки, когда точно знает, что собирается делать».

Хотя Чен, конечно, стремится завоевать золотую медаль, у него есть и другая цель. Он хочет полноценно прожить эти дни и получить от Олимпиады больше удовольствия, чем в 2018 году. В среду он сам еще раз заявил об этом.

«Сейчас я, конечно, пока еще радуюсь вчерашним событиям, – сказал он в интервью американскому каналу NBC. – Вместе с тем я живу каждой секундой здесь и стараюсь сохранить свежую голову на завтра».

Арутюняна так тронул прокат Чена в короткой программе, что он даже пустил слезу. Редкое событие для сурового армянского тренера, который работал с Мишель Кван, Эшли Вагнер и другими топами и славится умением сдерживать эмоции.

«Я стоял и не мог шелохнуться, рассказывает он. – Смотрел и даже прослезился. Сильные эмоции. Потому что это был очень долгий путь. Мы с ним работаем... уже больше 10 лет. Думаю, поэтому были такие сильные чувства».