Натан Чен и Рафаэль Арутюнян: как советский тренер привел американского фигуриста к олимпийскому золоту

Тренер трехкратного чемпиона мира и теперь уже олимпийского чемпиона Натана Чена Рафаэль Арутюнян родился в Тбилиси, а после окончания спортивной карьеры переехал в Ереван, где начал тренерскую деятельность. Позже он приехал работать в Москву, где проработал 18 лет. Российская тренерская школа оказала на него большое влияние, позже в интервью Рафаэль Арутюнян рассказывал, что считает эталонами Станислава Жука, Алексея Мишина, Тамару Москвину и Татьяну Тарасову.

В 2000 году Арутюнян переехал в США и осел в Калифорнии. Кроме Чена в числе учеников этого тренера было много известных фигуристов – пятикратная чемпионка мира и двукратный олимпийский призер Мишель Кван, призер чемпионатов мира и Олимпийских игр Саша Коэн, трехкратная чемпионка мира и серебряный олимпийский призер Мао Асада и другие.

Мишель Кван и Рафаэль Арутюнян Фото © 2005 Getty Images

С Натаном Арутюнян начал сотрудничество в 2011 году, когда тому было всего 11 лет. Сначала спортсмен, который жил в Солт-Лейк-Сити, приезжал к тренеру несколько раз в год, а потом Натан с мамой решились на переезд, так как понимали, что для прогресса нужна постоянная работа.

И тренер, и спортсмен рассказывали, что когда Чен был маленьким, у его семьи были трудности с деньгами, но Рафаэль Арутюнян продолжал работать с Натаном бесплатно.

«У матери было мало денег, мы были бедны. Она наскребала последние доллары, чтобы заплатить за уроки. Рафаэль входил в ситуацию и благодаря своему доброму сердцу продолжал со мной заниматься и брать столько денег, сколько мы могли заплатить. Он в какой-то момент сказал, что не нужно платить и что он действительно хочет помочь мне достичь моих целей. За эту поддержку я ему буду благодарен всю жизнь», – сказал Чен после олимпийской победы в Пекине.

Кстати, в интервью Василию Конову на YouTube-канале KonOff Арутюнян отмечал, что с детства у Натана Чена была выстроена подготовка, напоминавшая советскую, что стало одной из причин его успеха.

«Понимаете, у нас же нет такого, что приходит ребенок в пять лет и начинает профессионально заниматься. Это Натан с мамой – он пошел на музыку, он пошел на гимнастику, то есть мама заменила ему эту систему российскую. Мало того, он с российскими тренерами тренировался практически все время, мама возила его на все эти катки, то есть она ему создала ту систему, которая существует в России, сохранившись со времен СССР».

Натан Чен мог выиграть олимпийское золото еще четыре года назад, но провалил короткую программу на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, став лишь 17-м, поэтому даже лучший результат в произвольной программе его не спас – итоговое 5-е место. Арутюнян рассказывал, что тогда Чен без его одобрения усложнил короткую программу, но риск не оправдался. По словам тренера, то поражение стало уроком для его подопечного.

«Все в жизни случается по какой-то причине, – сказал он Olympics.com. – И если ты примешь правильное решение после того, как что-то случится… Что, как я думаю, он и сделал».

На Олимпийские игры 2022 года в Пекине Натан Чен приехал в ранге трехкратного чемпиона мира и главного претендента на золото. И сделал все, чтобы никто не усомнился, что он достоин единственного титула, которого ему не хватало. Тренер фигуриста реагировал на выступление Натана довольно эмоционально. После короткой программы он признался, что практически не шевелился во время проката своего ученика и не сдержал слез. А когда Чен блестяще выступил и в произвольной программе, Арутюнян сказал журналистам, что он, как и его ученик, наконец-то добился своей цели.

«Если бы не выиграл первое место, я был бы расстроен. Даже второму и третьему месту был бы расстроен. А теперь я счастлив, чувствую сильные эмоции. Чувствую, что сделал это. Он сделал это, но и я для себя сделал это».