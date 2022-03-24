Настольный теннис. WTT Star Contender. Доха-2022: где смотреть и что ждать

Сезон-2022 в настольном теннисе, может, и не настолько насыщен, как предыдущий, но все равно интересных и престижных турниров по ходу года будет немало. WTT Star Contender Doha, который пройдет в столице Катара Дохе с 25 по 31 марта соберет немало элитных игроков, в том числе из топ-10 мирового рейтинга. В частности, главными претендентами на победу у мужчин считаются Уго Кальдерано и восходящие звезды Трулс Морегард и Юньжу Линь.

Первым крупнейшим стартом в настольном теннисе в 2022-м стал Singapore Smash – первый в истории Гранд-Смэш, на который приехали в том числе и главные законодатели мод в настольном теннисе – лидеры сборной Китая. В итоге, у мужчин в финале Фан Чжэндон взял реванш у Ма Лона за поражения в золотом финале одиночного турнира Игр в Токио. У женщин первенствовала олимпийская чемпионка Токио Чэнь Мэн. Изначально предполагалось, что лучшие китайские теннисисты переберутся из Сингапура в Доху, но, видимо, усталость лидеров сказалась. Да и между соревнованиями запланирован перерыв всего в несколько дней. Так что китайцы все же решили пропустить WTT Star Contender.

Уго Кальдерано - рейтинговый фаворит турнира, но победить в Дохе ему будет непросто Фото © 2021 Getty Images

Впрочем, состав участников все равно силен. Кальдерано на данный момент является четвертой ракеткой мира – 25-летний бразилец регулярно демонстрирует высокие результаты на крупных турниров, пусть наград на чемпионатах мира и Олимпийских игр пока не завоевывал. Еще один фаворит у мужчин Линь в свои 20 лет – один из самых прогрессирующих игроков в мире. Он уже поднялся на шестое место в рейтинге. В Сингапуре он дошел до четвертьфинала, где в равном матче уступил Ма Лону 2:3. Кроме того, в общей сложности в Дохе сыграют сразу девять теннисистов из топ-20. В частности, Дарко Йоргич (11-я ракетка мира), Патрик Франциска (13), Квадри Аруна (14) и, конечно же, Трулс Морегард.

20-летний швед сейчас занимает 15 место в рейтинге, но его потенциал значительно выше. Возможно, Морегард сможет замахнуться и на лидерство в мировом настольном теннисе. Что доказал своей феноменальной игрой на чемпионате мира-2021, где дошел до финала и завоевал серебро, уступив только Фан Чжэдону. Дополнительный колорит игре Морегарду придает тот факт, что он использует ракетку оригинальной, шестиконечной формы.

У женщин среди участниц WTT Star Contender Doha-2022 будет сразу две теннисистки из топ-10 – восьмая ракетка мира Хойкем Ду, девятая ракетка мира Адриана Диаз и еще пять игроков из топ-20, включая Софию Полканову. А в мужском парном турнире можно будет и вовсе увидеть действующих чемпионов мира – дуэт Кристиан Карлссон / Маттиас Фальк. 25 – 26 марта запланированы квалификационные матчи, финальная часть состоится 27 – 31 марта.

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