Настольный теннис. WTT. Итоги сезона 2022: прорыв Ван Чуцина и доминирование Китая

Мировой настольный теннис в 2022 году начал приходить себя после пандемии и связанных с ней ковидных ограничений. Было проведено большое количество крупных турниров, главными из которых стали дебютный Singapore Smash, командный чемпионат мира, а также WTT Champions и WTT Cup Finals, собравшие практически всех мировых суперзвезд.

Пожалуй, главной звездой в 2022-м следует признать Ван Чуцина, громко заявившего о себе уже в начале года на WTT в Макао. Двукратный победитель юношеских Олимпийских игр 2018 года впервые стал чемпионом мира в команде еще в 2018-м в возрасте 18 лет. Однако сезон 2021 года он закончил только лишь на ближних подступах к топ-10 мирового рейтинга. Но в этом году доказал, что уже ни в чем не уступает двум признанным грандам из сборной Китая – Фан Чжэндону и Ма Лону. Вместе с ними он стал победителем командного чемпионата мира, причем принес победное очко в самом сложном матче – полуфинале с Японией. А на двух заключительных личных топ-турнирах (WTT Champions и WTT Cup Finals) в сезоне оказался и вовсе непобедим, что помогло ему ворваться в топ-3 мирового рейтинга.

В свою очередь, Фан Чжэндон выиграл дебютный Singapore Smash, но в конце сезона не играл на привычном для лидера мирового рейтинга уровне. Сбавил и Ма Лон. Зато продолжали прогрессировать восходящие звезды - 19-летний Томаказу Харимото из Японии и 20-летний швед Трулс Морегард.

Томаказу Харимото близок к статусу суперзвезды настольного тенниса Фото © 2022 Getty Images

У женщин в первой половине сезона блистали опытные китаянки Ван Манью и Чэнь Мэн. Командный чемпионат мира женская сборная Китая выиграла за явным преимуществом, а на WTT Champions и WTT Cup Finals лучшей стала 21-летняя Сунь Инша, доказавшая, что заслуженно лидирует в мировом рейтинге.

Главные турниры по настольному теннису 2022 года. Результаты финалов

WTT Macao (19 – 23 января, Макао)

Мужчины. Ван Чуцин (Китай) – Линь Гаоюань (Китай) – 4:3

Женщины. Ван Манью (Китай) - Лю Шивэнь (Китай) – 4:0

Singapore Smash (7 – 20 марта, Сингапур)

Мужчины. Фан Чжэндон (Китай) – Ма Лон (Китай) – 4:3

Женщины. Чэнь Мэн (Китай) – Ван Манью (Китай) – 4:3

WTT Star Contender European Summer Series (11 – 17 июля, Будапешт)

Мужчины. Ван Чуцин (Китай) – Трулс Морегард (Швеция) – 4:1

Женщины. Ван Жиди (Китай) – Сунь Инша (Китай) – 4:1

WTT Champions European Summer Series (18 – 23 июля, Будапешт)

Мужчины. Томаказу Харимото (Китай) – Линь Гаоюань (Китай) – 4:3

Женщины. Ван Манью (Китай) – Ван Жиди (Китай) – 4:2

Командный чемпионат мира (30 сентября – 9 октября, Чэнду)

Мужчины. Китай – Германия – 3:0

Женщины. Китай – Япония – 3:0

WTT Champions Macao (19 – 23 октября,\* Макао)*

Мужчины. Ван Чуцин (Китай) – Фан Чжэндон (Китай) – 4:3

Женщины. Сунь Инша (Китай) - Чэнь Синтун (Китай) – 4:1

WTT Cup Finals (27 – 30 октября, Синьсян)

Мужчины. Ван Чуцин (Китай) – Томаказу Харимото (Япония) – 4:2

Женщины. Сунь Инша (Китай) - Чэнь Мэн (Китай) – 4:3

Результаты международных соревнований по настольному теннису смотрите здесь