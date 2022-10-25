Настольный теннис. WTT Finals 2022: что ждать и где смотреть

Итоговый турнир в настольном теннисе WTT Finals 2022 пройдет в китайском Синьсяне с 27 по 30 октября и соберет 15 сильнейших игроков мира у мужчин и 16 у женщин, которые разыграют суммарный призовой фонд в 1 миллион долларов. Само собой, главными фаворитами являются китайские теннисисты, но и их конкуренты во главе со свежеиспеченной третьей ракеткой мира у мужчин шведом Трулсом Морегардом очень сильны.

По теме

Октябрь в настольном теннисе был чрезвычайно насыщен событиями – командный чемпионат мира (результаты и видео смотрите здесь), затем WTT Champions в Макао, выигранный Ван Чуцином у мужчин и Сунь Инша у женщин (об итогах подробно читайте здесь) и квинтэссенция сезона – итоговый турнир в Синьсяне. Очевидно, главной звездой последних недель является Ван Чуцин. Молодой китайский талант вышел из тени привычных лидеров Фан Чжэндона и Ма Лона, что доказал и на командном ЧМ в Чэнду и, особенно, в Макао. Благодаря впечатляющему триумфу на WTT Champions Ван Чуцин стал уже седьмой ракеткой мира и настроен продолжать стремительно подниматься в теннисной иерархии.

WTT Finals он начнет матчем с действующим чемпионом Европы Цю Даном из Германии, а в четвертьфинале может встретиться с лучшим во встрече Морегарда и Хьюго Кальдерано из Бразилии. Морегард дошел в Макао до полуфинала и, хотя и уступил на этой стадии как раз Ван Чуцину, поднялся с шестой строчки рейтинга WTT на третью. В полуфинале возможен поединок Морегарда или Ван Чуцина со вторым сеяным Ма Лоном.

Лидер мирового рейтинга Фан Чжэндон первый круг пропускает, а затем может сыграть, в частности, с Дмитрием Овчаровым из Германии. В полуфинале наиболее вероятным его соперником может стать Томаказу Харимото из Японии, обыгравший первую ракетку мира на командном ЧМ. Хотя не стоит сбрасывать со счетов и остальных, включая опытнейшего немца Тимо Болла.

Фан Чжэндон настроен на реванш за поражение в финале турнира в Макао Фото © 2021 Getty Images

У женщин первая ракетка мира китаянка Сунь Инша стартует матчем с Ниной Миттельхам из Германии, в полуфинале вероятна ее встреча с соотечественницей Ван Иди или Мима Ито из Японии. В нижней части сетки шансы на выход в финал наиболее высоки у китаянок Ван Манью, Чэнь Мэн и Чэнь Синтун.

Настольный теннис. WTT Finals 2022. Синьсян, Китай. Расписание соревнований

время начала матчей – московское

27 октября, четверг

Мужчины. 1/8 финала. Женщины. 1/8 финала. Начало игровых сессий в 5:00 и 12:00

28 октября, пятница

Мужчины. Четвертьфиналы. Женщины. Четвертьфиналы. Начало игровых сессий в 10:00 и 14:00

29 октября, суббота

Мужчины. Полуфиналы. Женщины. Полуфиналы. Начало в 14:00

30 октября, воскресенье

Мужчины. Финал. Женщины. Финал. Начало в 14:00

Прямые трансляции смотрите здесь

Турнирные сетки смотрите здесь

Результаты по мере их появления смотрите здесь