Настольный теннис. WTT Champions. Макао 2022: что ждать и где смотреть

Концовка сезона-2022 в мировом настольном теннисе получается мощной. После командного чемпионата мира, подробности которого смотрите здесь, пройдут еще два очень крупных индивидуальных турнира. Первым станет 19 – 23 октября WTT Champions в Макао с солидным призовым фондом в 800 тысяч долларов и большими рейтинговыми очками. Неудивительно, что в Макао соберутся все главные звезды - Фан Чжэндон, Ма Лон, Трулс Морегард, Томаказу Харимото, Сунь Инша, Вань Манью и другие.

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Предстоящий турнир станет всего лишь вторым в истории WTT Champions. Первый состоялся в июле в Будапеште и завершился победами Харимото и Вань Манью. Причем японский игрок в финале против Линь Гаоюаня из Китая выдал просто-напросто чудесное спасение, уступая 0:3 по партиям. Он не просто выиграл 4:3, а отыграл шесть матчболов, после чего в решающей седьмой партии спасся со счета 4:9, взяв семь розыгрышей подряд! Кстати, на командном чемпионате мира-2022 в Чэнду Харимото также стал одним из главных героев, в полуфинале против Китая обыграв лидера мирового рейтинга Фан Чжэндона и Ван Чуцина, пусть этих подвигов и не хватило для выхода сборной Японии в финал.

Уже известно, что в Макао у мужчин сыграют все игроки топ-10 – Фан Чжэндон, Ма Лон, Лян Цзинкунь, Харимото, Хьюго Кальдерано, Морегард, Линь Юньжу, Дарко Йоргич, Цю Дан и Дмитрий Овчаров. Последний, как и легендарный ветеран Тимо Болл с Патриком Франциской пропустил командный ЧМ, но в WTT Champions участие примет. У женщин в заявке восемь теннисисток из топ-10 мирового рейтинга - Сунь Инша, Чэнь Мэн, победительница турнира в Будапеште Ван Манью, Ван Иди, Мима Ито, Ду Хой Кем, Хань Ин и Касуми Ишикава.

Ван Манью настроена на победу на WTT Champions в Макао Фото © 2022 Getty Images

Добавим, что победители у мужчин и женщин заработают по 30 тысяч долларов и по 1000 очков, что может очень заметно перекроить мировые рейтинги WTT.

Настольный теннис. WTT Champions. Макао 2022. Расписание соревнований

время начала матчей – московское

19 октября, среда

Мужчины. 1/16 финала. Женщины. 1/16 финала. Начало игровых сессий в 5:00 и 13:30

20 октября, четверг

Мужчины. 1/16 финала. Женщины. 1/16 финала. Начало игровых сессий в 5:00 и 13:30

21 октября, пятница

Мужчины. 1/8 финала. Женщины. 1/8 финала. Начало игровых сессий в 5:00 и 13:30

22 октября, среда

Мужчины. Четвертьфиналы. Женщины. Четвертьфиналы. Начало в 5:00 и 9:30

Мужчины. Полуфиналы. Женщины. Полуфиналы. Начало в 14:00

23 октября, воскресенье

Мужчины. Финал. Женщины. Финал. Начало в 13:00

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