Настольный теннис. Сенсационные итоги WTT Star Contender в Дохе-2022

Престижный международный турнир по настольному теннису WTT Star Contender Doha, завершившийся в Дохе 31 марта 2022 года, преподнес немало сенсаций и завершился победами Андрея Гачины и Кихары Мию. Особенно удивителен успех у мужчин 35-летнего хорватского ветерана, который занимал перед началом соревнований лишь 48 место в мировом рейтинге. Но и победа у женщин 17-летней японки Кихары, сделавшей в Дохе еще и золотой дубль (она выиграла не только в одиночке, но и в паре), также большая неожиданность. Хотя, возможно, мы наблюдаем за рождением новой суперзвезды мирового настольного тенниса.

Напомним, что лучшие китайские игроки взяли перерыв в соревновательной программе после еще одного топ-соревнования Singapore Smash, однако и без них состав участников был очень представительным. Да и на китайскую молодежь посмотреть было интересно.

В мужской сетке фаворитами считались игроки топ-10 Уго Кальдерано и Юньжу Линь, а также серебряный призер чемпионата мира-2021 в личном зачете Трулс Морегард. Но оба рейтинговых фаворита Кальдерано и Юньжу Линь вылетели на стадии четвертьфиналов, уступив соответственно Кристиану Карлссону (1:3) и Лим Чон Хуну (1:3). А Морегард проиграл уже свой стартовый матч (второго круга) как раз Гачине 2:3, причем ведя по партиям 2:1. Любопытно, что ветеран буквально сломил сопротивление талантливого и неординарного оппонента в заключительной партии, выиграв ее со счетом 11:1. В полуфинале Гачине немного повезло – после проигранной стартовой партии Карлссон снялся из-за проблем с шеей. Зато в финале против Лим Чон Хуна Андрей проявил характер, уступая 0:2, он переломил ход поединка, выиграв финальный матч 4:2 (6:11, 8:11, 12:10, 11:7, 11:9, 11:9) и реализовав свой первый матчбол.

Как рассказал Гачина после победы, в начале финала он играл слишком медленно, однако затем, по совету своего тренера, начал рисковать. И риск оправдался. По словам Андрея, он не мог представить свой успех на WTT Star Contender Doha даже в мечтах. Прежде главные успехи Гачины были связаны с парным разрядом, где он побеждал на этапах Протура и чемпионате Европы-2011.

В свою очередь, Кихара только начинает свою карьеру. Во взрослом рейтинге Мию занимала 44 место, но теперь, безусловно, заметно поднимется в иерархии мирового настолько тенниса. Уже во втором круге она обыграла игрока топ-10 Адриану Диаз 3:0, а всего на пути к финалу проиграла лишь две партии. В финале Мию встречалась с 17-й ракеткой мира Хань Ин из Германии, причем уступала 1:3. Однако нашла в себе силы «перевернуть» игру и победить 4:3 (8:11, 12:10, 9:11, 3:11, 11:7, 11:3, 11:1). Кстати, она первенствовала и в паре вместе с Нагасаки Мию. У мужчин в парном разряде победили Бенедикт Дуда и Цю Дан, в миксте выиграли Цзя Нан Юань и Эммануэль Лебессон.

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