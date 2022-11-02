Настольный теннис. Мировой рейтинг ITTF. Мужчины. Женщины

Мировой рейтинг Международной федерации настольного тенниса ITTF Table Tennis World Ranking является аналогом рейтингов ATP и WTA в большом теннисе. Лучшие игроки у мужчин и женщин получают рейтинговые очки за выступления на турнирах, в зависимости от результатов и значимости соревнований. Olympics представляет актуальный рейтинг ITTF Table Tennis World Ranking в мужском и женском одиночных разрядах.

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Рейтинг ITTF на 1 ноября 2022 года

Мужчины

1 (1). Фан Чжэндон (Китай) - 7700

2 (2). Ма Лон (Китай) - 4400

3 (7). Ван Чуцин (Китай) -4325

4 (5). Томаказу Харимото (Япония) - 4075

5 (3). Трулс Морегард (Швеция) - 3345

6 (4). Лян Цзинкунь (Китай) - 2985

7 (7). Уго Кальдерано (Бразилия) - 2930

8 (8). Линь Юньжу (Китайский Тайбей) - 2730

9 (11). Дмитрий Овчаров (Германия) - 2610

10 (10). Дарко Йоргич (Словения) - 2180

Полный рейтинг у мужчин смотрите здесь

Женщины

1 (1). Сунь Инша (Китай) - 8270

2 (2). Чэнь Мэн (Китай) - 6715

3 (3). Ван Манью (Китай) -5250

4 (4). Ван Иди (Китай) - 4850

5 (5). Мима Ита (Япония) - 3240

6 (6). Хина Хаята (Япония) - 3005

7 (7). Чэнь Синтун (Китай) - 2255

8 (8). Касуми Ишикава (Япония) - 1890

9 (9). Ду Хой Кем (Гонконг) - 1680

10 (10). Хан Инь (Германия) - 1670

Полный рейтинг у женщин смотрите здесь

Результаты международных соревнований по настольному теннису смотрите здесь