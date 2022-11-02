Настольный теннис. Мировой рейтинг ITTF. Мужчины. Женщины

Актуальный рейтинг ITTF по настольному теннису у мужчин и женщин

Автор: Сергей Подушкин
Настольный теннис
Фото © 2022 Getty Images

Мировой рейтинг Международной федерации настольного тенниса ITTF Table Tennis World Ranking является аналогом рейтингов ATP и WTA в большом теннисе. Лучшие игроки у мужчин и женщин получают рейтинговые очки за выступления на турнирах, в зависимости от результатов и значимости соревнований. Olympics представляет актуальный рейтинг ITTF Table Tennis World Ranking в мужском и женском одиночных разрядах.

По теме:

Рейтинг ITTF на 1 ноября 2022 года

Мужчины

  • 1 (1). Фан Чжэндон (Китай) - 7700
  • 2 (2). Ма Лон (Китай) - 4400
  • 3 (7). Ван Чуцин (Китай) -4325
  • 4 (5). Томаказу Харимото (Япония) - 4075
  • 5 (3). Трулс Морегард (Швеция) - 3345
  • 6 (4). Лян Цзинкунь (Китай) - 2985
  • 7 (7). Уго Кальдерано (Бразилия) - 2930
  • 8 (8). Линь Юньжу (Китайский Тайбей) - 2730
  • 9 (11). Дмитрий Овчаров (Германия) - 2610
  • 10 (10). Дарко Йоргич (Словения) - 2180
  • Полный рейтинг у мужчин смотрите здесь

Женщины

  • 1 (1). Сунь Инша (Китай) - 8270
  • 2 (2). Чэнь Мэн (Китай) - 6715
  • 3 (3). Ван Манью (Китай) -5250
  • 4 (4). Ван Иди (Китай) - 4850
  • 5 (5). Мима Ита (Япония) - 3240
  • 6 (6). Хина Хаята (Япония) - 3005
  • 7 (7). Чэнь Синтун (Китай) - 2255
  • 8 (8). Касуми Ишикава (Япония) - 1890
  • 9 (9). Ду Хой Кем (Гонконг) - 1680
  • 10 (10). Хан Инь (Германия) - 1670
  • Полный рейтинг у женщин смотрите здесь

Результаты международных соревнований по настольному теннису смотрите здесь

📬 Кликни и подпишись на канал Olympics в Telegram, чтобы первым узнавать новости о любимых атлетах и главных спортивных событиях.

Еще

СЛЕДИ ЗА ОЛИМПИАДОЙ. БУДЬ В КУРСЕ ВСЕГО.

Бесплатные прямые трансляции спортивных соревнований. Неограниченный доступ к эпизодам. Уникальные новости и события Олимпиады
Зарегистрироваться здесь Зарегистрироваться здесь