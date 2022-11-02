Настольный теннис. Мировой рейтинг ITTF. Мужчины. Женщины

Мировой рейтинг Международной федерации настольного тенниса ITTF Table Tennis World Ranking является аналогом рейтингов ATP и WTA в большом теннисе. Лучшие игроки у мужчин и женщин получают рейтинговые очки за выступления на турнирах, в зависимости от результатов и значимости соревнований. Olympics представляет актуальный рейтинг ITTF Table Tennis World Ranking в мужском и женском одиночных разрядах.
По теме:
- Об итогах сезона-2022 в настольном теннисе читайте здесь
Рейтинг ITTF на 1 ноября 2022 года
Мужчины
- 1 (1). Фан Чжэндон (Китай) - 7700
- 2 (2). Ма Лон (Китай) - 4400
- 3 (7). Ван Чуцин (Китай) -4325
- 4 (5). Томаказу Харимото (Япония) - 4075
- 5 (3). Трулс Морегард (Швеция) - 3345
- 6 (4). Лян Цзинкунь (Китай) - 2985
- 7 (7). Уго Кальдерано (Бразилия) - 2930
- 8 (8). Линь Юньжу (Китайский Тайбей) - 2730
- 9 (11). Дмитрий Овчаров (Германия) - 2610
- 10 (10). Дарко Йоргич (Словения) - 2180
- Полный рейтинг у мужчин смотрите здесь
Женщины
- 1 (1). Сунь Инша (Китай) - 8270
- 2 (2). Чэнь Мэн (Китай) - 6715
- 3 (3). Ван Манью (Китай) -5250
- 4 (4). Ван Иди (Китай) - 4850
- 5 (5). Мима Ита (Япония) - 3240
- 6 (6). Хина Хаята (Япония) - 3005
- 7 (7). Чэнь Синтун (Китай) - 2255
- 8 (8). Касуми Ишикава (Япония) - 1890
- 9 (9). Ду Хой Кем (Гонконг) - 1680
- 10 (10). Хан Инь (Германия) - 1670
- Полный рейтинг у женщин смотрите здесь
Результаты международных соревнований по настольному теннису смотрите здесь