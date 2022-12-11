Настольный теннис. Итоги юношеского чемпионата мира 2022: историческое золото Казахстана и новая китайская звезда

Курмангалиев считается одним из самых больших талантов в своей возрастной категории. В рейтинге ITTF он занимает 250-е место, а на ЧМ в Тунисе выиграл еще и бронзу в одиночном разряде. Но все же успех в миксте более ценен, хотя Курмангалиев и 41-я ракетка мира среди взрослых Года считались главными претендентами на победу. Однако в таком возрасте результаты порой непредсказуемы. В полуфинале Курмангалиев и Года с огромным трудом обыграли японский дуэт Рин Менде / Такуми Танимото со счетом 3:2 (11:8 в финальной партии), В финале против Марии Берзосы из Испании и Тьяго Абиодана из Португалии все получилось проще – 3:0, хотя в двух первых партиях счет был близкий (11:9) и только третью партию удалось взять относительно спокойно (11:5).

Юношеский чемпионат мира по настольному теннису 2022 года завершился в Тунисе триумфом сборной Китая, выигравшей сразу девять золотых медалей из 14 возможных. Причем золотой покер на счету восходящей звезды мирового настольного тенниса 17-летнего Линь Шидонга . Также оправдала статус фаворита и 18-летняя японка Мию Кихара , выигравшая два золота. Впервые в истории этих соревнований чемпионский титул завоевал игрок из Казахстана – 15-летний Алан Курмангалиев и его ровесница из Египта Ханна Года из Египта выиграли золотую медаль в миксте в категории U15.

Конечно же, нельзя не отметить и чемпионов в одиночном разряде – в U15 триумфаторами стали 14-летний Фавьен Котон из Франции и 14-летняя китаянка Юн Ютон, которая, кстати, сделала золотой хет-трик, первенствовав еще и в женских парах и командах.

Но все же повторить достижение Линь Шидонга она не смогла. Линь, несмотря на юный возраст, уже вовсю осваивается во взрослом настольном теннисе. О чем говорит и его место в рейтинге ITTF, где он является 56-й ракеткой мира. Мало сомнений, что уже в следующем сезоне он войдет в топ-50 и продолжит свое восхождение. Пока же в финале в одиночки юношеского чемпионата мира в категории U19 он обыграл соотечественника Чен Юанью (4:1), а ранее в полуфинале справился с Алексисом Лебруном из Франции (4:2). Также он стал чемпионом в мужских парах, миксте и в мужском командном турнире.

У девушек в категории U19 собрался очень мощный состав. Достаточно сказать, что Кихара сейчас во взрослом рейтинге занимает 15 место, но и многие ее соперницы уже освоились в топ-50 или топ-100. В итоге в полуфинале Кихара встретилась с 35-й ракеткой мира 18-летней Куал Мань из Китая, обыграв ее 4:1, а в финале победила с таким же счетом соотечественницу Мива Харимото. Причем младшей сестре суперзвезды мужского настольного тенниса Томаказу Харимото всего 14 лет, она могла играть и в младшей возрастной категории. Но с учетом ее рейтинга (45-я ракетка мира) предпочла побороться среди взрослых. И, кстати, добавила к серебру в одиночном разряде золото в паре с Кихирой и две бронзы (в миксте и в командном турнире у девушек).

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