Настольный теннис. Итоги WTT Champions в Макао 2022: Ван Чуцин сотворил сенсацию

Похоже, в мировом настольном теннисе осенью 2022 года родилась новая суперзвезда – 22-летний Ван Чуцин сначала блестяще сыграл за сборную Китая на командном чемпионате мира в Чэнду, а спустя две недели выиграл престижнейший WTT Champions в Макао. Причем на пути к трофею Ван Чуцин победив двух лидеров мирового рейтинга - Фан Чжэндона и Ма Лона, а также Трулса Морегарда, Дмитрия Овчарова и Хьюго Кальдерано. У женщин трофей в Макао завоевала первая ракетка мира Сунь Инша.
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Ван Чуцин перед стартом турнира занимал лишь 11-е место в рейтинге WTT, однако это место на данный момент совершенно не соответствует уровню его игры. Что было наглядно доказано в Макао. Ван Чуцин сумел пройти, пожалуй, самую сложную из возможных турнирную сетку – все пять его соперников входили в топ-10. Кальдерано в стартовом матче он обыграл 3:0, затем Овчарова – 3:1, после чего встретился в четвертьфинале с двукратным олимпийским чемпионом (в личном и командном зачетах) Токио Ма Лоном. Молодой китаец вел у куда более опытного соотечественника 2:0 по партиям, однако позволил Ма Лону сравнять счет. Тем не менее, решающую партию он взял 11:8, победив 3:2.
Затем уже в матче до четырех выигранных партий Ван Чуцин переиграл Морегарда 4:0. Но если кому-то может показаться, что в игре с 20-летним шведом не было особой борьбы, это будет большой ошибкой. Ван Чуцин лихо отыгрывал сетболы, выиграв первые две партии по 15:13, третью – 12:10. И только четвертая партия получилась относительно простой 11:6. Что касается финала против уверенного лидера мирового рейтинга, действующего чемпиона мира в одиночном разряде Фан Чжэндона, то его левша Ван Чуцин провел на феноменальном уровне. Зрелищные спасения, казалось бы, безнадежных розыгрышей, острейшие атаки, яркие эмоции…
Хотя, понятно, что Фан Чжэндон не собирался сдаваться. Красивейшая игра продолжалась час и 15 минут и все семь партий. В решающей Ван Чуцин вел 6:0 и 10:5, однако Фан Чжэндон три матчбола отыграл. Впрочем, это не помешало молодому таланту поставить победную точку с четвертой попытки – 10:8 в партии и 4:3 в финале. Теперь Ван Чуцин закрепится в топ-10. Будет крайне интересно посмотреть, как он выступит на WTT Finals в Синьсяне 27 – 30 октября. Из других результатов у мужчин особо отметим выход в четвертьфинал 19-летнего француза Алексиса Лебруна, выбившего третью ракетку мира китайца Лян Цзинкуня.
У женщин главной возмутительницей спокойствия стала китаянка Чэнь Синтун, Она добралась до финала с всего одной проигранной партией, пусть и уступила в решающем матче Сунь Инша 1:4. Французская теннисистка Цзя Нан Юань дошла до полуфинала, выбив на старте китаянку Ван Манью. Впечатлила и румынка и Бернадетт Сеч, переигравшая во втором круге еще одну китайскую суперзвезду Чэнь Мэн, но затем в четвертьфинале уступившая японке Миме Ито
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