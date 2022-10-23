Настольный теннис. Итоги WTT Champions в Макао 2022: Ван Чуцин сотворил сенсацию

Похоже, в мировом настольном теннисе осенью 2022 года родилась новая суперзвезда – 22-летний Ван Чуцин сначала блестяще сыграл за сборную Китая на командном чемпионате мира в Чэнду, а спустя две недели выиграл престижнейший WTT Champions в Макао. Причем на пути к трофею Ван Чуцин победив двух лидеров мирового рейтинга - Фан Чжэндона и Ма Лона, а также Трулса Морегарда, Дмитрия Овчарова и Хьюго Кальдерано. У женщин трофей в Макао завоевала первая ракетка мира Сунь Инша.

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Ван Чуцин перед стартом турнира занимал лишь 11-е место в рейтинге WTT, однако это место на данный момент совершенно не соответствует уровню его игры. Что было наглядно доказано в Макао. Ван Чуцин сумел пройти, пожалуй, самую сложную из возможных турнирную сетку – все пять его соперников входили в топ-10. Кальдерано в стартовом матче он обыграл 3:0, затем Овчарова – 3:1, после чего встретился в четвертьфинале с двукратным олимпийским чемпионом (в личном и командном зачетах) Токио Ма Лоном. Молодой китаец вел у куда более опытного соотечественника 2:0 по партиям, однако позволил Ма Лону сравнять счет. Тем не менее, решающую партию он взял 11:8, победив 3:2.

Затем уже в матче до четырех выигранных партий Ван Чуцин переиграл Морегарда 4:0. Но если кому-то может показаться, что в игре с 20-летним шведом не было особой борьбы, это будет большой ошибкой. Ван Чуцин лихо отыгрывал сетболы, выиграв первые две партии по 15:13, третью – 12:10. И только четвертая партия получилась относительно простой 11:6. Что касается финала против уверенного лидера мирового рейтинга, действующего чемпиона мира в одиночном разряде Фан Чжэндона, то его левша Ван Чуцин провел на феноменальном уровне. Зрелищные спасения, казалось бы, безнадежных розыгрышей, острейшие атаки, яркие эмоции…

Сунь Инша подтвердила в Макао статус первой ракетки мира Фото © 2021 Getty Images

Хотя, понятно, что Фан Чжэндон не собирался сдаваться. Красивейшая игра продолжалась час и 15 минут и все семь партий. В решающей Ван Чуцин вел 6:0 и 10:5, однако Фан Чжэндон три матчбола отыграл. Впрочем, это не помешало молодому таланту поставить победную точку с четвертой попытки – 10:8 в партии и 4:3 в финале. Теперь Ван Чуцин закрепится в топ-10. Будет крайне интересно посмотреть, как он выступит на WTT Finals в Синьсяне 27 – 30 октября. Из других результатов у мужчин особо отметим выход в четвертьфинал 19-летнего француза Алексиса Лебруна, выбившего третью ракетку мира китайца Лян Цзинкуня.

У женщин главной возмутительницей спокойствия стала китаянка Чэнь Синтун, Она добралась до финала с всего одной проигранной партией, пусть и уступила в решающем матче Сунь Инша 1:4. Французская теннисистка Цзя Нан Юань дошла до полуфинала, выбив на старте китаянку Ван Манью. Впечатлила и румынка и Бернадетт Сеч, переигравшая во втором круге еще одну китайскую суперзвезду Чэнь Мэн, но затем в четвертьфинале уступившая японке Миме Ито

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