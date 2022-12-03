Настольный теннис. Чемпионат мира U19 и U15 2022: что ждать и где смотреть

Расписание, результаты и трансляции юношеского чемпионата мира по настольному теннису в Тунисе
Юношеский чемпионат мира по настольному теннису пройдет в Тунисе с 4 по 11 декабря 2022 года в возрастных категориях U19 и U15. Юноши и девушки определят победителей в командных турнирах, а также в одиночном и парном разрядах и миксте.
Турнир восходящих звезд мирового настольного тенниса всегда интересен, поскольку именно здесь можно увидеть будущих лидеров, которые, не исключено будут блистать на Олимпийских играх 2028 и 2032 годов, а, возможно, уже на Играх 2024 года в Париже. Ведь сейчас тинэйджеры очень здорово смотрятся и на взрослых соревнованиях, а главными героями второй половине сезона-2022 у взрослых стали 22-летние Ван Чуцином у мужчин и Сунь Инша у женщин, блиставшие на ЧМ среди сверстников в 2017 году. Кстати, пять лет назад на юниорском ЧМ Ван Чуцин выиграл только в паре, а в одиночке ограничился бронзой. Серебряным призером тогда стал швед Трулс Морегард. Что касается Сунь Инша, то она сделала золотой дубль в одиночке и в паре (с Ван Манью).
На нынешнем ЧМ мы увидим также много талантов. Правда, китайские юниоры на взрослых турнирах из-за высокой конкуренции выступают не часто, но в их квалификации сомнений нет. Конкуренцию им, прежде всего, составят Мацей Кубик, Феликс Лебрун, Николас Лум у ребят, а также Мию Кихара (между прочим, 15-я ракетка мира), Мива Харимото, Елена Захария, Притика Паваде у девушек.
Настольный теннис. Чемпионат мира среди юниоров U****19 и U****15. Тунис, Тунис. Расписание соревнований
время начала матчей – московское
4 декабря, воскресенье
Юноши U19. Командные соревнования. 1/8 финала. Четвертьфиналы. Девушки U19. Командные соревнования. 1/8 финала. Юноши U15. Командные соревнования. Четвертьфиналы. Девушки U15. Командные соревнования. Четвертьфиналы. Начало в 11:30
5 декабря, понедельник
Юноши U19. Командные соревнования. Полуфиналы. Девушки U19. Командные соревнования. Четвертьфиналы. Полуфиналы. Юноши U15. Командные соревнования. Полуфиналы. Девушки U15. Командные соревнования. Полуфиналы. Начало в 11:30
6 декабря, вторник
Юноши U19. Девушки U19. Микст. 1/16 финала. Юноши U15. Парный разряд. 1/8 финала. Девушки U15. Парный разряд. 1/8 финала. Микст. 1/16 финала. Начало в 11:30
Юноши U19. Командные соревнования. Финал. Девушки U19. Командные соревнования. Финал. Юноши U15. Командные соревнования. Финал. Девушки U15. Командные соревнования. Финал. Начало не ранее 20:00
7 декабря, среда
Юноши U19. Парный разряд. 1/8 финала. Четвертьфиналы. Девушки U19. Парный разряд. 1/8 финала. Четвертьфиналы. Микст. 1/8 финала. Четвертьфиналы. Юноши U15. Парный разряд. Четвертьфиналы. Девушки U15. Парный разряд. Четвертьфиналы. Микст. 1/8 финала. Четвертьфиналы. Начало в 11:30
8 декабря, четверг
Юноши U19. Одиночный разряд. 1/16 финала. Девушки U19. Одиночный разряд. 1/16 финала. Микст. Полуфиналы. Юноши U15. Одиночный разряд. 1/16 финала. Девушки U15. Одиночный разряд. 1/16 финала. Микст. Полуфиналы. Начало в 12:00
9 декабря, пятница
Юноши U19. Одиночный разряд. 1/8 финала. Парный разряд. Полуфиналы. Девушки U19. Одиночный разряд. 1/8 финала. Парный разряд. Полуфиналы. Микст. Финал (не ранее 22:15). Юноши U15. Одиночный разряд. 1/8 финала. Парный разряд. Полуфиналы. Девушки U15. Одиночный разряд. 1/8 финала. Парный разряд. Полуфиналы. Микст. Финал (не ранее 21:45). Начало в 12:00
10 декабря, суббота
Юноши U19. Одиночный разряд. Четвертьфиналы. Парный разряд. Финал (не ранее 22:30). Девушки U19. Одиночный разряд. Четвертьфиналы. Парный разряд. Финал (не ранее 22:00). Юноши U15. Одиночный разряд. Четвертьфиналы. Парный разряд. Финал (не ранее 21:30). Девушки U15. Одиночный разряд. Четвертьфиналы. Парный разряд. Финал (не ранее 21:00). Начало в 12:00
11 декабря, воскресенье
Юноши U19. Одиночный разряд. Полуфиналы. Финал (не ранее 19:45). Девушки U19. Одиночный разряд. Полуфиналы. Финал (не ранее 19:00). Юноши U15. Одиночный разряд. Полуфиналы. Финал (не ранее 18:15). Девушки U15. Одиночный разряд. Полуфиналы. Финал (не ранее 17:30). Начало в 12:00
Прямые трансляции смотрите здесь
Турнирные сетки смотрите здесь
Результаты по мере завершения матчей смотрите здесь
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