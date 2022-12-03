Настольный теннис. Чемпионат мира U19 и U15 2022: что ждать и где смотреть

Юношеский чемпионат мира по настольному теннису пройдет в Тунисе с 4 по 11 декабря 2022 года в возрастных категориях U19 и U15. Юноши и девушки определят победителей в командных турнирах, а также в одиночном и парном разрядах и миксте.

Турнир восходящих звезд мирового настольного тенниса всегда интересен, поскольку именно здесь можно увидеть будущих лидеров, которые, не исключено будут блистать на Олимпийских играх 2028 и 2032 годов, а, возможно, уже на Играх 2024 года в Париже. Ведь сейчас тинэйджеры очень здорово смотрятся и на взрослых соревнованиях, а главными героями второй половине сезона-2022 у взрослых стали 22-летние Ван Чуцином у мужчин и Сунь Инша у женщин, блиставшие на ЧМ среди сверстников в 2017 году. Кстати, пять лет назад на юниорском ЧМ Ван Чуцин выиграл только в паре, а в одиночке ограничился бронзой. Серебряным призером тогда стал швед Трулс Морегард. Что касается Сунь Инша, то она сделала золотой дубль в одиночке и в паре (с Ван Манью).

На нынешнем ЧМ мы увидим также много талантов. Правда, китайские юниоры на взрослых турнирах из-за высокой конкуренции выступают не часто, но в их квалификации сомнений нет. Конкуренцию им, прежде всего, составят Мацей Кубик, Феликс Лебрун, Николас Лум у ребят, а также Мию Кихара (между прочим, 15-я ракетка мира), Мива Харимото, Елена Захария, Притика Паваде у девушек.