Нагорный и Мельникова покоряют Цюрих. Российские звезды побеждают на Swiss Cup-2021

Хедлайнеры российской спортивной гимнастики — олимпийские чемпионы Токио-2020 в команде и абсолютные чемпионы мира Никита Нагорный и Ангелина Мельникова блестяще выступили на командном шоу-турнире Swiss Cup-2021, состоявшемся в Цюрихе 7 ноября. Нагорный и Мельникова без ошибок прошли оба предварительных раунда: в первом из них Никита и Ангелина выступали в опорном прыжке, выполнив по две попытки, во втором — на параллельных (мужчины) и разновысоких (женщины) брусьях. По итогам двух раундов четыре команды с лучшей суммой баллов квалифицировались в полуфиналы. На этой стадии гимнасты и гимнастки состязались между собой на вольных упражнениях. Российский дуэт не оставил шансов команде Италии (Алис д'Амато и Стефано Патрон набрали в сумме 26.400 балла, а Мельникова и Нагорный 28.300).

В финале российским суперзвездам предстояло соревноваться на брусьях со сборной Украины (Елизавета Губарева и Илья Ковтун). Нагорный, у которого после Олимпиады было существенно меньше соревновательной практики, чем у напарницы, допустил ошибку. К невысокой оценке — 13.850 Никита отнесся с юмором, со смехом показав на камеру якобы отросший живот. Ковтун свою программу исполнил чисто — 14.900: судьба трофея зависела от выступлений Губаревой и Мельниковой. Украинка дрогнула, а олимпийская чемпионка в команде и чемпионка мира в личном многоборье заставила аплодировать пять тысяч зрителей — 14.550 и титул у сборной России.

Помимо награждения тройки сильнейших (Россия, Украина, Италия) на церемонии закрытия турнира в Цюрихе публика овациями проводила завершающих карьеру бронзовую медалистку Олимпиады в Рио-2016 Джулию Штайнгрубер, а также ее коллег по сборной Швейцарии — Иларию Кэслин, Оливера Хеги и Пабло Брэггера.