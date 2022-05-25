Мужской гандбол | «Финал четырех» Лиги чемпионов: что ждать, где смотреть 

24 мая в Вене состоялась жеребьевка «Финала четырех» Лиги чемпионов по гандболу среди мужских команд. За главный трофей поборются испанская «Барселона», венгерский «Веспрем», немецкий «Киль» и польский «Кельце».

В итоге жеребьевка распорядилась следующим образом: «Киль» встретится с «Барселоной», а «Веспрем» – с «Кельце». Команды выявят сильнейшего 18-19 июня в Кельне.

Фаворитом «Финала четырех» называют «Барселону», которая пробилась в решающую стадию турнира в четвертый раз подряд. Главным образом каталонский клуб считают основным претендентом на титул по двум причинам. Во-первых, «Барселона», которая начинала плей-офф с четвертьфинала, уверенно прошла непростой «Фленсбург», одержав победу в двух матчах. Во-вторых, каталонский клуб приедет в Кельн в ранге действующего победителя Лиги чемпионов, что дает перед соперниками психологическое преимущество.

Но не все так однозначно. «Барселона» на протяжении лигочемпионского сезона не была безупречной, проиграв три раза и заняв на групповом этапе второе место. К тому же каталонцам в полуфинале противостоять грозному «Килю», с которым они встречались в главном матче турнира два года назад. Тогда «зебры» праздновали победу. получив титул лучшего клуба Европы. А сейчас «Киль» на пути к «Финалу четырех» в драматичнейшей дуэли, судьбу которой решил всего один мяч, выбил амбициозный «ПСЖ».

Семья Дуйшебаевых мечтает о второй победе для «Кельце»

Не менее захватывающим обещает стать противостояние «Веспрема» и «Кельце». Венгерский клуб – единственный из участников «Финала четырех» – прошел через всю сетку плей-офф. В 1/8 финала «Веспрем» выбил македонский «Вардар», а в четвертьфинале оказался сильнее «Ольборга». И это стало мини-сенсацией: датский клуб, который в прошлом году играл в финале, а в этом сезоне уверенно выиграл групповой этап, считался одним из главных претендентов на титул.

Польский клуб ведет семья Дуйшебаевых: Талант, он же главный тренер команды, и два его сына – Алекс и Даниель Фото © Alexandre Dimou/Alexpress/Icon Sport via Getty Images

Особый шарм дуэли придает факт, что «Веспрем» и «Кельце» встречались в финале Лиги чемпионов в 2016 году. Тогда польский клуб в супердраматичном матче вырвал победу с разницей в один мяч. Для «Веспрема» это будет третий «Финал четырех» за последние четыре года. А в 2019-м венгерский клуб во второй раз познал горечь поражения, проиграв в решающем матче «Вардару». Так что «Веспрем», наконец, постарается выиграть трофей, вернув долги за прошлое.

«Кельце» же мечтает повторить триумф шестилетней давности. И предпосылки к этому есть. «Кельце» выиграл группу, обойдя саму «Барселону», а в четвертьфинале в двух матчах легко разгромил французский «Монпелье». Польский клуб ведет семья Дуйшебаевых: Талант, он же главный тренер команды, и два его сына – Алекс и Даниель. Они грезят поднять чемпионский кубок над головой – и это была бы красивая история для всего европейского гандбола.

Лига чемпионов. «Финал четырех». Мужчины. Кельн

18 июня

Полуфиналы

«Киль» (Германия) – «Барселона» (Испания)

«Веспрем» (Венгрия) – «Кельце» (Польша)

19 июня

Матч за 3-е место и финал

время начала матчей станет известно позднее

Трансляция

Следить за «Финалом четырех» Лиги чемпионов можно будет на EHF TV.