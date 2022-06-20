Мужской гандбол. «Барселона» – 11-кратный победитель Лиги чемпионов 

18-19 июня в Кельне прошел «Финал четырех» Лиги чемпионов по гандболу среди мужских команд. За трофей сражались «Барселона», «Веспрем», «Кельце» и «Киль».

Это был один из самых драматичных «Финалов четырех» за всю историю турнира. Достаточно сказать, что судьбу решающего матча решила серия пенальти. В финал вышли «Барселона» и «Кельце», которые оказались сильнее «Киля» (34:30) и «Веспрема» (37:35) соответственно.

Сине-гранатовые, которые пробились в главный матч еврокубкового сезона в третий раз подряд, мечтали защитить титул победителя Лиги чемпионов. «Кельце» – вернуть трофей в Польшу спустя шесть лет. В итоге команды выдали боевую игру, которая превратилась в матч-триллер. «Барселона» была максимально близка, чтобы в 11-й раз выиграть Лигу чемпионов в основное время. Но каталонцы за несколько секунд до финальной сирены допустили ошибку и позволили Артему Корольку перевести встречу в овертайм. Дополнительное время также было переполнено нервотрепкой, но команды предпочли сыграть осторожно, не допуская неоправданных потерь, и развязка наступила в серии пенальти.

Как всегда, в подобных матчах выиграть дуэль могла любая команда, сражавшаяся на протяжении всего времени на равных с соперником. Но больше повезло «Барселоне».

Х-фактором победы сине-гранатовых стала уверенность голкипера Гонсало Переса де Варгаса. Вратарь сборной Испании в важнейший момент отразил 11-метровый в исполнении Алекса Дуйшебаева. А решил исход серии Людовик Фабрегас, который в последней попытке не промахнулся. Тем самым французский линейный не только исправил собственную ошибку в конце матча, но и принес каталонцам титул. «Барселона» – 11-кратный победитель Лили чемпионов!

Сине-гранатовые укрепили позиции самого титулованного клуба в мире и вновь доказали свое величие. «Барселона» сняла проклятье второго года, когда почти полтора десятка лет никому не удавалось выиграть Лигу чемпионов дважды подряд.

Ландин принес «Килю» бронзу

Серия пенальти в финале стала второй за воскресный вечер. Ранее 11-метровые решили судьбу обладателя третьего места. Таким образом, встреча между «Килем» и «Веспремом» за бронзу не была проходной. Венгерский клуб был ближе к победе в основное время, но в решающий момент включился один из лидеров «Киля» Домагой Дувняк, который помог сравнять счет и перевести игру в серию пенальти.

А уже в сессии 11-метровых главным героем стал Никлас Ландин. Датский вратарь вновь был на высоте, отразив два пенальти. Его игра перекрыла надежды «Веспрема» попасть на пьедестал почета. «Киль» – третий. Хотя этот результат вряд ли утешил немецкую команду – ведь два года назад «зебры» покидали Кельн в роли триумфаторов главного клубного турнира Старого Света.