Мунир Биба: «Брейкинг родился, когда в Бронксе наступил мир»

«Двигайся ради мира».

Девиз Олимпийского дня 2022 идеально сочетается с самым новым видом спорта в олимпийской программе Парижа-2024 - брейкингом.

Через два с лишним года десятки би-боев и би-герлз отправятся на Площадь Согласия в Париже, чтобы принять участие в захватывающих поединках, которые сочетают атлетизм с артистизмом. Лучшим достанутся первые в истории олимпийские медали по брейкингу.

Этот вид спорта уходит корнями в движение за мир, которое появилось на свет в Бронксе в начале 70-х годов прошлого века, когда в этом районе Нью-Йорка правили уличные банды.

Olympics.com рассказывает, как зародилась хип-хоп культура, из которой и произошел брейкинг. В этом нам поможет Мунир Биба, французский би-бой. Он выиграл соревнования Red Bull BC One в 2012 году и тесно работал с главой оргкомитета Игр-2024 в Париже Тони Эстанге, чтобы брейкинг попал в олимпийскую программу.

Банда, которая хотела мира

В 70-х годах прошлого века север Нью-Йорка столкнулся с социальным кризисом. Различные банды поделили на зоны и контролировали несколько районов, особенно в южном Бронксе.

«Люди из гетто, а это было гетто, были брошены на произвол судьбы», - объясняет Биба, который танцевал в составе Vagabond Crew более 20 лет.

«Люди жили в ужасной нищете, высокий уровень безработицы, ежедневное насилие. Это была война между бандами. Все мы знаем, что такое зима в Нью-Йорке, а у большинства не было горячей воды, электричества и отопления. Это были очень трудные времена».

В декабре 1971 года к члену банды Ghetto Brothers Корнеллу Бенджамину по прозвищу Черный Бенджи обратился глава религиозной общины Бенджи Мелендес. Он попросил его посодействовать миру в этом районе, который по площади был в полтора раза больше Парижа.

Бронкс в 70-х годах прошлого века Фото © Courtesy of ©Joe Conzo for "Breaking Life" original series

Перемирие в одном из клубов Бронкса

Бенджамин не успел довести дело до конца. Новость о его убийстве прогремела на весь Бронкс и могла привести к новой вспышке насилия.

Но Мелендес и глава банды Ghetto Brothers Карлос Суарес были убеждены, что только мир сделает Бронкс лучшим местом для жизни.

«Ghetto Brothers двигаются в правильном направлении, - писал Хосе Торрес в New York Post. - Они не верят в кровавые конфликты и не считают жестокость способом убеждения».

Мелендес и Суарес навестили мать Корнелла. Как пишет Джефф Чанг в книге Can't Stop Won't Stop: A History of the Hip-Hop Generation, она была против продолжения вражды.

«Не надо мстить. Бенджи жил ради мира», - напомнила она.

Жить в мире хотели все больше людей. Суарес с Мелендесом сделали все возможное, чтобы организовать встречу лидеров банд.

Восьмого декабря десятки этих лидеров собрались в Boys Club в Бронксе. Туда же пришла полиция и журналисты. Переговоры шли долгие и тяжелые, порой на повышенных тонах, но мирное соглашение было подписано.

«Они стали свободны, - говорит Биба. - Они могли пересекать улицы, общаться, встречаться... Прежде это было невозможно».

Уличная вечеринка в Бронксе в 70-х Фото © Courtesy of ©Joe Conzo for "Breaking Life" original series

Появление хип-хопа и брейкинга

Время шло, и противостояние перетекло на творческий уровень. Члены банд стали встречаться на спонтанных уличных вечеринках.

«Они стали ставить музыку и собираться в парках, начали появляться первые би-бои, би-герлз, эм-си и диджеи. Культура хип-хопа родилась в августе 1973-го, когда DJ Kool Herc стал проводить свои первые вечеринки», - говорит Биба.

Танцоры соревновались в поединках, или батлах, когда диджей снижал в музыке громкость вокала и оставлял лишь инструменты. Теперь все это называется брейкингом.

Рэп, граффити и брейкинг - три элемента городского искусства, зародившиеся в 70-х, распространившиеся по всему миру и серьезно повлиявшие на культуру, какой мы ее знаем сегодня.

«Прежде всего и главным образом это культура мира, - резюмирует Биба. - Именно поэтому девиз хип-хопа: мир, единство, любовь и веселье. Это главные ценности и посылы хип-хопа с момента его зарождения. Особенно, что касается танца».

Они прекрасно резонируют с Олимпийским днем. Этот сигнал в очередной раз будет послан миру в июле 2024 года, когда начнутся Олимпийские игры в Париже.