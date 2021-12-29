Молодежный чемпионат мира по хоккею-2022 отменен

На экстренном заседании Совета Международной федерации хоккея принято решение об отмене молодежного чемпионата мира-2022 из-за того, что в нескольких командах объявлен карантин из-за положительных тестов на коронавирус.

Первым был отменен по этой причине матч между сборными Швейцарии и США, запланированный на 29 декабря – швейцарцам была присуждена техническая победа со счетом 1:0 из-за карантина в американской команде. Сегодня ночью были отменены уже два матча – из-за положительных тестов игроков на коронавирус технические поражения были присуждены сборным Чехии (в игре с Финляндией) и России (в матче со Словакией). После этого президент ИИХФ Люк Тардиф собрал экстренное совещание Совета ИИХФ, на котором было принято решение об отмене всего молодежного чемпионата мира-2022.