Молодежный чемпионат мира по хоккею-2022: новости, расписание, результаты, комментарии игроков и тренеров 

С 26 декабря по 6 января в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире проходит молодежный чемпионат мира по хоккею – один из самых захватывающих новогодних турниров в мировом спорте. В этом году турнир оказался по-настоящему уникальным, так как в составах команд есть как минимум десять игроков, в которых специалисты видят будущих суперзвезд мирового хоккея. В их числе россиянин Матвей Мичков, канадцы Оуэн Пауэр, Коннор Бедард и другие. Olympics следит за соревнованиями, и все новости чемпионата мира будут публиковаться здесь.

27 декабря

Результаты матчей: Россия – Швеция - 3:6,Финляндия – Германия – 3:1, Чехия – Канада – 3:6, США – Словакия – 3:2

Состав групп

Группа А (матчи проходят в Эдмонтоне): Канада, Финляндия, Чехия, Германия, Австрия

Группа В (матчи проходят в Ред-Дире): США, Россия, Швеция, Словакия, Швейцария

Расписание матчей турнира (время начала – московское)

26 декабря, воскресенье

22:00 Финляндия - Германия

27 декабря, понедельник

00:30 Россия – Швеция

03:00 Чехия – Канада

05:30 США – Словакия

22:00 Австрия – Финляндия

28 декабря, вторник

00:30 Россия – Швейцария

03:00 Германия – Чехия

05:30 Швеция – Словакия

29 декабря, среда

00:30 Швейцария - США

03:00 Австрия – Канада

22:00 Финляндия – Чехия

30 декабря, четверг

00:30 Словакия – Россия

03:00 Канада – Германия

05:30 Швеция – США

31 декабря, пятница

00:30 Чехия – Австрия

03:00 Словакия – Швейцария

22:00 Германия – Австрия

1 января, суббота

00:30 Швейцария – Швеция

03:00 Канада – Финляндия

05:30 Россия – США

2 января, воскресенье

22:30 Четвертьфинал №1

3 января, понедельник

01:00 Четвертьфинал №2

03:30 Четвертьфинал №3

06:00 Четвертьфинал №4

4 января, вторник

23:00 Полуфинал №1

5 января, среда

03:00 Полуфинал №2

6 января, четверг

00:01 Матч за третье место

04:00 Финал