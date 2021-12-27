Молодежный чемпионат мира по хоккею-2022: новости, расписание, результаты, комментарии игроков и тренеров 

С 26 декабря по 6 января в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире проходит молодежный чемпионат мира по хоккею – один из самых захватывающих новогодних турниров в мировом спорте. В этом году турнир оказался по-настоящему уникальным, так как в составах команд есть как минимум десять игроков, в которых специалисты видят будущих суперзвезд мирового хоккея. В их числе россиянин Матвей Мичков, канадцы Оуэн Пауэр, Коннор Бедард и другие. Olympics следит за соревнованиями, и все новости чемпионата мира будут публиковаться здесь.
27 декабря
Результаты матчей: Россия – Швеция - 3:6,Финляндия – Германия – 3:1, Чехия – Канада – 3:6, США – Словакия – 3:2
Состав групп
Группа А (матчи проходят в Эдмонтоне): Канада, Финляндия, Чехия, Германия, Австрия
Группа В (матчи проходят в Ред-Дире): США, Россия, Швеция, Словакия, Швейцария
Расписание матчей турнира (время начала – московское)
26 декабря, воскресенье
22:00 Финляндия - Германия
27 декабря, понедельник
00:30 Россия – Швеция
03:00 Чехия – Канада
05:30 США – Словакия
22:00 Австрия – Финляндия
28 декабря, вторник
00:30 Россия – Швейцария
03:00 Германия – Чехия
05:30 Швеция – Словакия
29 декабря, среда
00:30 Швейцария - США
03:00 Австрия – Канада
22:00 Финляндия – Чехия
30 декабря, четверг
00:30 Словакия – Россия
03:00 Канада – Германия
05:30 Швеция – США
31 декабря, пятница
00:30 Чехия – Австрия
03:00 Словакия – Швейцария
22:00 Германия – Австрия
1 января, суббота
00:30 Швейцария – Швеция
03:00 Канада – Финляндия
05:30 Россия – США
2 января, воскресенье
22:30 Четвертьфинал №1
3 января, понедельник
01:00 Четвертьфинал №2
03:30 Четвертьфинал №3
06:00 Четвертьфинал №4
4 января, вторник
23:00 Полуфинал №1
5 января, среда
03:00 Полуфинал №2
6 января, четверг
00:01 Матч за третье место
04:00 Финал