Мини-футбол. Чемпионат Европы-2022. За путевку в финал Россия поборется с Украиной

В пятницу, 4 февраля, на продолжающемся в Нидерландах чемпионате Европы по мини-футболу состоятся два полуфинальных матча, в первом из которых российской команде под руководством главного тренера Сергея Скоровича предстоит встреча со сборной Украины.

Пока российская команда одержала на Евро-2022 четыре победы в четырех проведенных матчах и подтверждает свой статус одного из главных фаворитов турнира. Футболисты сборной России Артем Антошкин и Иван Чишкала, на счету каждого из которых по пять забитых мячей, делят вторую и третью строчку в списке лучших бомбардиров турнира. Причем уступают они лишь Биржану Оразову из сборной Казахстана, команда которого уже выбыла из турнира. А значит, шансы российских игроков побороться за приз лучшего снайпера Евро-2022 весьма высоки. Да и в целом игра команды Сергея Скоровича на турнире в Нидерландах оставляет очень цельное впечатление – сборная России успела продемонстрировать на этом Евро и умение переламывать ход непросто складывающихся матчей, и способность проявлять характер в напряженных концовках.

Для соперника российских футболистов по полуфиналу – команды Украины – Евро-2022 складывался совсем не так гладко. Уже на групповой стадии команда потерпела два поражения – от сборных Нидерландов и Португалии, и была буквально в шаге от того, чтобы вообще не попасть в плей-офф. Лишь неожиданная помощь от команды Сербии, которая в концовке почти ничего не значащего для себя матча с хозяевами, проигрывая 0:2, сумела не только отыграться, но и добиться победы, помогла сборной Украины попасть в число четвертьфиналистов. При любом другом исходе матча Сербия-Нидерланды украинцы остались бы за бортом стадии плей-офф.

В четвертьфинале сборная Украины сумела победить команду Казахстана (5:3), которая совсем недавно попала в четверку лучших на чемпионате мира-2021. При этом украинские футболисты владели инициативой на протяжении всей игры, повели – 3:0, а затем, позволив соперникам сократить отставание до минимума, в концовке все-таки уверенно довели дело до победы.

Особенностью команды Украины можно считать тот факт, что, в отличие от большинства сборных с постсоветского пространства, она не имеет в составе натурализованных бразильцев и полностью делает ставку на игроков, выросших в своей стране. Лучшим бомбардиром команды на Евро-2022 является защитник Михайло Зварых, забивший в четырех сыгранных матчах четыре гола.

Во втором полуфинальном матче Евро-2022 встретятся сборные Испании и Португалии, которые четыре месяца назад играли между собой в четвертьфинале ЧМ-2021 в Литве. Тогда в дополнительное время сильнее оказались португальцы. Как будет на сей раз?

Мини-футбол. Чемпионат Европы-2022. Полуфиналы.

4 февраля, пятница (время – московское)

19:00. Россия – Украина

22:00. Испания – Португалия

Прямая трансляция матча Россия-Украина – на каналах «Матч ТВ» и «Матч. Игра».