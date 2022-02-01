Мини-футбол. Чемпионат Европы-2022. Сборная России преодолела грузинский барьер

Во вторник, 1 февраля, на продолжающемся в Нидерландах чемпионате Европы по мини-футболу завершилась стадия четвертьфиналов. В борьбе за выход в четверку сильнейших сборная России одержала победу над командой Грузии – 3:1, причем судьба встречи решилась буквально на последней минуте игры.

Перед началом четвертьфинала российская команда выглядела явным фаворитом. Сказывался и статус дебютанта сборной Грузии (до нынешнего турнира команда этой страны не только не выходила в плей-офф, но даже ни разу не играла в финальной стадии мини-футбольных Евро), и ее явно неудачный последний матч группового турнира, проигранный испанцам с разгромным счетом – 0:8. Тем не менее, на четвертьфинал против сборной России грузинские футболисты вышли предельно мотивированными, а их голкипер Звиад Купатадзе в этот вечер просто поймал невероятный кураж. Оставалось только вспоминать, что вратарю уже 42 года, и 18 из них он провел, выступая в чемпионате России и имея, помимо грузинского, еще и российское гражданство.

Надежная игра в защите и героизм Купатадзе на последней линии обороны позволил сборной Грузии к перерыву сохранить ничейный результат – 0:0. И даже пропустив гол в начале второго тайма (удачно сыграл на добивании Артем Ниязов), соперники сборной России не сбились со своего игрового ритма и быстро провели ответный мяч – прострел с левого фланга на дальней штанге замкнул Бранко Петри.

Ключевым моментом четвертьфинала стал второй гол сборной России, который после углового в исполнении Робиньо техничным ударом с лета забил Иван Чишкала. Футболист, у которого за три дня до матча родилась дочь, провел свою лучшую игру на Евро-2022 и отметил важное событие в своей жизни блестящим по исполнению голом – 2:1.

- Все знали, что это будет сложная игра для обеих команд. Меня не удивила сборная Грузии, мы ее очень хорошо знаем и понимали, как она сильна. Все это наши соперники показали в этой сложной игре. Мы создали много моментов, но не реализовали их, так как вратарь сборной Грузии Купатадзе — один из лучших голкиперов чемпионата России, и он очень сильно повлиял на свою команду сегодня, - сказал после игры в интервью официальному сайту УЕФА главный тренер сборной России Сергей Скорович..

Сборная Грузии до последних минут игры по-настоящему сражалась, и даже в ее заключительной атаке за 30 секунд до сирены голкиперу российской команды Дмитрию Путилову пришлось отразить два очень сложных удара. Однако на этом все и закончилось. После этих спасений Путилова мяч отскочил к Ивану Чишкала, который еще раз поразил ворота соперников, оставшиеся пустыми, так как команда Грузии свой последний штурм устраивала, заменив голкипера на полевого игрока. 3:1 – и команда Сергея Скоровича шагнула в полуфинал, где 4 февраля встретится со сборной Украины.