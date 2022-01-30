Мини-футбол. Чемпионат Европы-2022. В четвертьфинале сборная России сыграет с Грузией 

В субботу, 29 января, на чемпионате Европы по мини-футболу, проходящем в Нидерландах, завершился групповой этап. Победив в своем заключительном матче команду Польши (5:1), сборная России уверенно заняла первое место в группе С и теперь встретится в четвертьфинале с футболистами Грузии.

Матч против сборной Польши уже не имел для команды Сергея Скоровича турнирного значения, так как путевку в четвертьфинал и победу в группе она обеспечила себе уже после двух туров предварительной стадии Евро-2022. Тем не менее, и заключительную встречу группового турнира российская сборная провела ответственно и с полной концентрацией. Хотя первый тайм этого матча получился довольно напряженным. На мячи Антона Соколова и Даниила Давыдова незадолго до окончания первой половины игры поляк Себастьян Лешчак ответил точным ударом с 10-метрового штрафного, и на перерыв команды ушли с минимальным перевесом сборной России – 2:1.

- Мы начали игру немного нервно. Думаю, это из-за польских болельщиков на трибунах, которые оказывали своей команде действительно очень громкую поддержку. Но, конечно, были на игре и российские фанаты, и мы им очень благодарны. Нам было трудно в первом тайме, но затем мы стали действовать лучше. Думаю, разговор в перерыве помог команде, - сказал после игры в интервью официальному сайту УЕФА Антон Соколов.

Во второй половине матча преимущество сборной России действительно стало ощутимым. В результате Иван Чишкала с интервалом в семь минут забил два мяча, а Иван Милованов поставил точку в этой игре, зафиксировав крупную победу российской команды – 5:1.

Соперник сборной России по четвертьфиналу определялся в матче команд Грузии и Испании, причем к очной встрече грузинская сборная неожиданно подошла, имея на два очка больше фаворитов группы D. Впрочем, гипотетический вариант встречи России с Испанией уже в четвертьфинале просуществовал недолго. Футболисты с Пиренеев быстро дали понять, что их сенсационная ничья с Азербайджаном в предыдущем туре оказалась лишь результатом недостаточного настроя. И грузинская сборная попала испанцам, можно сказать, под горячую руку – матч закончился со счетом 8:0 в пользу команды Федерико Видаля.

В результате сборную России ждет в четвертьфинале встреча именно с футболистами Грузии. Эта команда стала одним из трех сенсационных дебютантов нынешнего Евро, которые на первом в своей истории подобном турнире смогли выйти в четвертьфинал – кроме грузинской команды, такого результата добились также Финляндия и Словакия. Правда, в случае со сборной Грузии очень уж громкой эту сенсацию не назовешь, ведь не так давно команда резко изменила свой облик, усилившись сразу шестью натурализованными бразильцами, получившими грузинское гражданство. Есть среди них игроки, неплохо известные в мире мини-футбола – например, Талес, Элисандро или Шагинья. Чтобы понять роль этих футболистов в составе сборной Грузии, достаточно сказать, что именно натурализованные бразильцы забили 4 из 5 мячей этой команды на Евро-2022. К особенностям соперников сборной России по четвертьфиналу добавим наличие в их составе опытнейшего колоритного 42-летнего голкипера Звиада Купатадзе, который также внес огромный вклад в исторический выход своей команды в плей-офф мини-футбольного Евро-2022.

Мини-футбол. Чемпионат Европы-2022. Расписание четвертьфиналов (время московское):

31 января, понедельник

19:00. Португалия – Финляндия

22:00. Казахстан – Украина

1 февраля, вторник

19:00. Россия – Грузия

22:00. Испания - Словакия

Прямая трансляция матча Россия – Грузия и других четвертьфиналов – на канале «Матч.Игра».