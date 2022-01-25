Мини-футбол. Чемпионат Европы-2022. Сборная России – уже в четвертьфинале! 

Во вторник, 25 января, на чемпионате Европы по мини-футболу, проходящем в Нидерландах, сборная России одержала победу над командой Хорватии (4:0) и уже после двух туров предварительной стадии не только завоевала путевку в четвертьфинал, но и досрочно гарантировала себе первое место в своей группе С.

Перед встречей с хорватами в заявке российской команды произошло вынужденное изменение – вместо получившего травму в первой игре турнира и уже покинувшего Нидерланды Эдера Лимы в состав команды был включен Андрей Афанасьев (к слову, лучший бомбардир сборной России в отборочном турнире к Евро-2022).

Событие, в значительной степени определившее весь дальнейший ход матча, произошло уже на 2-й минуте игры. За грубый фол против Робиньо был наказан прямой красной карточкой один из ведущих игроков сборной Хорватии Ведран Матошевич. Робиньо в этом эпизоде получил повреждение и в дальнейшем лишь однажды ненадолго появился на площадке. Болевые ощущения, видимо, помешали одному из лидеров сборной России продолжить игру, однако его партнеры смогли наказать хорватскую команду за грубость Матошевича. Они реализовали численное преимущество, полученное после удаления хорвата – точный дальний удар нанес Артем Антошкин. Неудачный дебют матча явно сказался на настрое хорватской команды, которая на протяжении всей встречи почти не создавала угроз у ворот голкипера сборной России Дмитрия Путилова. А вот подопечным Сергея Скоровича до перерыва удалось отличиться еще дважды – сначала после хорошей атаки российской команды на ударную позицию удалось выйти Паулиньо, а затем примерно с той же точки отличился Иван Чишкала. 3:0 – и исход матча практически перестал вызывать сомнения.

Во втором тайме игра заметно успокоилась. Чувствовалось, что хорваты уже внутренне смирились с поражением, а российские футболисты стали действовать, что называется, «по счету». В итоге после перерыва был забит лишь один гол, причем его автором снова стал Артем Антошкин, который теперь с пятью голами возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата Европы.

- Сегодня мы играли очень хорошо, позволив сопернику создать очень мало моментов у наших ворот. В то же время нам самим удалось неплохо показать себя в атаке, поэтому я очень доволен нашими действиями сегодня. Что касается травмы Робиньо, то я разговаривал с ним и, вроде бы, все в порядке, хотя ему еще требуется медицинское обследование. Мы хотим, чтобы он был в добром здравии, так как очевидно, что это очень важный игрок для нашей команды, - сказал после матча в интервью официальному сайту УЕФА Иван Чишкала.

Во втором сегодняшнем матче в группе С сборные Польши и Словакии сыграли вничью – 2:2. Этот результат математически обеспечил сборной России путевку в четвертьфинал и первое место в группе. Так что заключительная встреча предварительной стадии против футболистов Польши уже не будет иметь для команды Сергея Скоровича турнирного значения.

Мини-футбол. Чемпионат Европы-2022. Заключительный матч сборной России на предварительном этапе (время московское):

29 января. 16:30. Россия – Польша

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