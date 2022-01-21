Мини-футбол. Чемпионат Европы-2022. Россия начала с разгрома Словакии 

В пятницу, 21 января российская мини-футбольная сборная стартовала на чемпионате Европы-2022, проходящем под эгидой УЕФА в голландских Амстердаме и Гронингене. В своем первом матче российские футболисты пропустили гол уже в самом дебюте игры, но быстро восстановили статус-кво, добившись в итоге крупной победы над соперниками из Словакии – 7:1.

Сборную Словакии пока трудно причислить к числу лидеров европейского мини-футбола. В финальную стадию чемпионата Европы эта команда пробилась впервые, так что именно матч с российскими футболистами стал для нее дебютом на столь высоком уровне. И дебют получился по-настоящему эмоциональным – уже на 3-й минуте в контратаке капитан словацкой команды Петер Козар пробил Дмитрия Путилова и открыл счет. Вдохновленные первым успехом словаки продолжали действовать на редкость самоотверженно, а их вратарь Рихард Оберман явно поймал кураж, отразив несколько ударов футболистов сборной России.

Пробить голкипера сборной Словакии удалось в самой середине первого тайма Артему Антошкину, который с дальней дистанции нанес точный удар в нижний угол после передачи Робиньо. Этот гол российской команды сразу изменил характер игры. Все-таки, когда встречаются соперники разного класса, очень часто настроя и эмоций команды, уступающей в мастерстве, хватает лишь до первого пропущенного мяча. Так случилось и на этот раз. И уже через 23 секунды после своего первого гола сборная России повела в счете – дебютант чемпионата Европы Антон Соколов реализовал точную передачу Сергея Абрамова.

Вторая половина матча прошла уже с подавляющим преимуществом сборной России, которая после перерыва провела в ворота команды Словакии пять безответных мячей. При этом Артем Антошкин стал автором первого на чемпионате Европы-2022 хет-трика, возглавив после трех игровых дней список лучших бомбардиров турнира.

- Мы приехали сюда всей командой, чтобы завоевать титул. А то, что именно мне удалось сегодня забить три гола — это просто удача... Начало игры было нервным, мы пропустили необязательный гол. Это хорошо, что нам удалось довольно быстро сравнять счет и взять игру под контроль, - сказал после матча Антошкин в интервью официальному сайту УЕФА.

В итоге дело завершилось крупной победой сборной России – 7:1. По иронии судьбы, ровно с тем же счетом закончился и предыдущий матч этих команд, который они проводили два года назад в отборе к недавнему чемпионату мира. Причем и в тот раз лучшим бомбардиром в составе сборной России с двумя забитыми мячами был Антошкин, которого вполне можно считать теперь специалистом именно по голам в ворота команды Словакии.

В другом матче чемпионата Европы-2022 в группе С, где выступает сборная России, футболисты Хорватии одержали сегодня победу над командой Польши – 3:1.

Мини-футбол. Чемпионат Европы-2022. Расписание матчей сборной России на предварительном этапе (время московское):

25 января. 19:30. Россия – Хорватия

29 января. 16:30. Россия – Польша

Прямые трансляции матчей с участием сборной России – на канале «Матч. ТВ». Трансляции других матчей чемпионата Европы – на каналах «Матч.Арена» и «Матч.Игра».