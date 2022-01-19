Мини-футбол. Чемпионат Европы-2022: что ждать, где смотреть

Чемпионат Европы-2022 по мини-футболу с 19 января по 6 февраля примут два города – Амстердам и Гронинген, и на турнире выступят 16 сильнейших сборных континента. Особенностью нынешнего Евро станет тот факт, что он проходит всего через три с половиной месяца после завершения чемпионата мира в Литве – настолько насыщенного крупными событиями сезона в истории мини-футбола еще не было.

Именно на итоги недавнего чемпионата мира вполне удобно опираться при оценке шансов команд на стартующем в Нидерландах турнире. И формально главным фаворитом следует считать сборную Португалии, которая выиграла золотые медали чемпионата мира, и к тому же является действующим чемпионом континента, завоевав этот титул в 2018 году в Словении. Однако на Eвро-2022 Португалия приехала уже без своего главного кудесника, обладателя «Золотого мяча» ЧМ-2021 Рикардинью, который завершил свои выступления в сборной. Конечно, и без него в составе португальцев хватает звезд, и, например, вклад Пани в победу на чемпионате мира в Литве был не менее весом, чем у Рикардинью. Но все равно без своего многолетнего лидера и капитана Португалия может считаться не столько безоговорочным фаворитом Евро-2022, как просто одним из претендентов на победу.

Список соискателей наград в этом виде спорта довольно постоянен. Безусловно, в него входит Испания, выигравшая семь из 11 состоявшихся чемпионатов Европы, а на ЧМ-2021 в напряженном четвертьфинале уступившая именно Португалии. Наверняка имеет медальные амбиции Казахстан, три месяца назад попавший в четверку сильнейших команд мира. И, конечно, многого можно ожидать от сборной России, которая в 1999 году становилась чемпионом Европы и лишь дважды за всю историю подобных турниров оставалась на них без медалей.

Состав сборной России, которая отправилась под руководством главного тренера Сергея Скоровича на турнир в Голландию, очень похож на тот, в котором она выступала на чемпионате мира в Литве. Там, напомним, российские футболисты дошли до четвертьфинала, уступив в серии пенальти команде Аргентины. Изменения произошли в «бразильской диаспоре» команды Скоровича. Из натурализованных игроков по-прежнему в составе опытные Робинью, и Эдер Лима, компанию которым теперь составят новички - Нандо и Паулиньо. Так что, несмотря на потерю Ромулу, бразильские времена в мини-футбольной сборной России продолжаются. При этом по-прежнему в составе и лидеры команды, футбольное становление которых проходило именно в России – Сергей Абрамов, Иван Чишкала и другие. В целом команда Сергея Скоровича представляет сейчас гармоничное сочетание опытных и молодых игроков, и именно нынешний чемпионат Европы – турнир, на котором она должна проявить себя. До следующего крупного соревнования в мини-футболе после него будет более двух лет, и в этот период команду наверняка ожидает серьезная перестройка.

На предварительном этапе чемпионата Европы 16 сборных разбиты на четыре квартета, и соперниками России на этой стадии станут команды Словакии, Хорватии и Польши. Две лучшие команды из каждой группы выходят в четвертьфинал и продолжат борьбу в плей-офф. И для сборной России принципиально важно занять в своей предварительной группе именно первое место, так как со второго уже в четвертьфинале почти наверняка можно попасть на команду Испании. А встречу с таким соперником лучше все-таки оставить на потом – например, отложить ее до финала.

Мини-футбол. Чемпионат Европы-2022. Расписание матчей сборной России на предварительном этапе (время московское):

21 января. 19:30. Россия – Словакия

25 января. 19:30. Россия – Хорватия

29 января. 16:30. Россия – Польша

Прямые трансляции матчей с участием сборной России – на канале «Матч. ТВ». Трансляции других матчей чемпионата Европы – на каналах «Матч.Арена» и «Матч.Игра».