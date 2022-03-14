Милан Кортина-2026: Андреа Макри и сборная мечтателей из Италии по следж-хоккею

У Андреа Макри был шанс сравнять счет за 11 секунд до конца основного времени матча сборной Италии против команды Чехии за зимних Паралимпийских играх 2022 года в Пекине.

И он забил великолепный гол.

Сборная Италии продолжила борьбу, чтобы одержать драматичную победу со счетом 4:3 в овертайме и занять пятое место. Это лучший результат среди европейских команд на турнире.

Андреа хочет улучшить этот результат на следующих зимних Паралимпийских играх в 2026 году, которые пройдут в его родной стране – в городах Милан и Кортина.

«У меня такой характер, что я хочу большего», — сказал он Olympics.com.

«Каждый раз и каждый день я хочу больше, чем в предыдущий. И сейчас я очень надеюсь, что кто-то сделает [свою] работу. Нам очень нужна помощь каждого. Нам нужно найти игроков. Нам нужно много тренироваться. Нам нужно участвовать в турнирах. И тогда мы поговорим о чем-то более красивом, чем пятое место».

Андреа Макри празднует гол Фото © Steph Chambers/Getty Images

Милан Кортина-2026: чего ждать на следующей Паралимпиаде

Турнир по следж-хоккею Пекина-2022 году видел фантастическое выступление принимающей страны, Китайской Народной Республики, и Андреа хочет аналогичным образом представить свой вид спорта в Италии.

«Участие в Паралимпийских играх в вашей стране должно быть одной из самых больших возможностей для молодого [человека] с инвалидностью, чтобы они могли показать миру свою инвалидность. Возможно, они будут играть за золотую медаль. Это, я думаю, лучшая цель для всех. Это моя мечта, и я очень надеюсь, что эта мечта скоро сбудется».

В уровне команд есть несомненная пропасть. Китай обыграл Италию со счетом 6:0, США обыграли Китай со счетом 11:0. Чтобы сыграть в матче за золотую медаль в Милане, потребуется невероятная четырехлетняя подготовка.

Но Андреа Макри — необыкновенный человек. И Италия имеет историю создания выдающихся спортивных моментов, особенно в следж-хоккее.

Андреа Макри в составе сборной Италии в матче Пекина-2022 против Чехии Фото © Steph Chambers/Getty Images

Инцидент в школе, изменивший жизнь Андреа Макри

Это был обычный школьный день, когда жизнь Андреа изменилась навсегда. В возрасте 17 лет он отдыхал в классе во время перерыва. Какая-то неполадка в сантехнике старого здания привела к тому, что потолок рухнул, а позвоночник Андреа был навсегда поврежден. Он перенес три операции и следующие два года провел в инвалидном кресле. Он отпраздновал свое 18-летие в больнице.

В конце концов, он набрался сил, чтобы снова заняться спортом. Попробовав разные виды, включая фехтование на колясках, пара-греблю и теннис на колясках, он нашел свое призвание в пара-хоккее.

«Я не знаю другого вида спорта [на] Паралимпийских играх с такой энергией и адреналином», — говорит Андреа.

Андреа Макри дает эксклюзивное интервью Olympics.com

Легенда, с которой начался следж-хоккей в Италии

До Макри был еще один Андреа, тесно связанный с паралимпийским хоккеем в Италии. Андреа «Чиаз» Кьяротти умер в 2018 году. Его решимость и позитивный настрой были ключевыми факторами при создании домашней команды для Турина-2006.

«Мы действительно были хорошими друзьями. Мы вместе ездили в Камбоджу в отпуск. Он был старше меня. Он был для меня не вторым отцом, а старшим братом».

Андреа Кьяротти со своей фирменной улыбкой Фото © Martin Rose/Bongarts/Getty Images

Чиаз изучал игру в Норвегии и обеспечил команду экипировкой, чтобы она могла впервые сыграть на Паралимпийских играх. Игра на международном уровне была частью обучения и включала множество «сухих» поражений.

«Он все время улыбался. Я помню, что [даже] если бы вы проигрывали матч со счетом 0:10, он улыбался, потому что гордился тем, что был там. Он гордился тем, что был с нами».

Команда по-прежнему путешествует с мемориальной доской, чтобы помнить Чиаза и вдохновлять команду.

«Это с нами на всех соревнованиях в нашей раздевалке, просто чтобы мы помнили быть позитивными».

Американец Деклан Фармер был одним из лучших игроков Пекина-2022 Фото © Steph Chambers/Getty Images

Могут ли они правда сделать это? США и Китай оценивают Италию

Италии нужно больше качественных игроков, чтобы действительно конкурировать с топ-командами.

Деклан Фармер из США считает, что домашние Игры представляют прекрасную возможность для развития спорта.

«[Республика Южная Корея] поднялась на подиум в Пхенчхане в 2018 году, а теперь вы видите Китай, который вышел в полуфинал на дебютной Паралимпиаде».

«Поэтому я думаю, что это просто инвестиции в молодежь, вовлечение большего числа людей в спорт. В Италии отличные игроки. В их команде много ветеранов. Нужно просто действительно инвестировать в это на массовом уровне. И я думаю, что это была большая часть нашего успеха на протяжении многих лет»

Цуй Ютао похвалил Италию за выступление в Пекине Фото © Steph Chambers/Getty Images

Капитан сборной Китая Цуй Ютао признал, что счет 6:0, с которым они победили Италию в Пекине, не отражает положения дел.

«Они на самом деле очень сильные соперники — вся эта борьба и скорость на льду — они проделали отличную работу».

«Это команда, которую нельзя недооценивать. У них есть свои преимущества. Может быть, на этот раз у Китая были все тузы. Так что, возможно, на данный момент Китай был чуть-чуть лучше, чем Италия»

Для мечты Андреа Макри о матче за золотую медаль дома результаты должны отражать усилия, проявленные на катке.

Пицца и хорошее время в Милан Кортине-2026

Как принимающей стране Италии гарантировано место на Паралимаде Милан Кортина-2026. Андреа реалистично оценивает шансы команды, но без инвестиций в инфраструктуру это будет сложно.

«Мы провели потрясающий турнир [Пекин-2022]. Это было неожиданно для нас в том числе и потому, что мы приехали сюда с большим количеством трудностей. Мы знали и до сих пор знаем, что не готовы к этому уровню».

Андреа Макри в матче Пекина-2022 Фото © Steph Chambers/Getty Images

Поскольку квалификация для участия в большом соревновании уже обеспечена, Андреа с нетерпением ждет возможности продемонстрировать еще одну вещь, которая будет иметь гарантированный успех среди участников Паралимпийских игр.

«Я уже мечтаю оказаться в той части деревни и попробовать настоящую пиццу… Хочу предложить всем, если хотите посоревноваться, то попробуйте посоревноваться. Но, если вы не спортсмен, а просто хотите насладиться олимпийскими и паралимпийскими ощущениями – приезжайте к нам. Следите за нами».

«Я думаю, что Милан Кортина-2026 будет потрясающим. Я не могу сказать ничего плохого ни о Пекине-2022, ни о Пхенчхане-2018, ни о Сочи-2014, но это моя страна. Так что я действительно с нетерпением жду возможности стать частью этого».

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