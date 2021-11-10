Международная лига плавания ISL-2021. Плей-офф: что ждать, где смотреть

В четверг, 11 ноября, в Эйндховене (Нидерланды) начинается плей-офф престижной коммерческой серии клубных соревнований по плаванию — ISL-2021. В первом же матче (11-12 ноября) в бассейне имени трехкратного олимпийского чемпиона Питера ван ден Хогенбанда в личной встрече сойдутся две сильнейшие команды Лиги — «Кали Кондорс» и «Энерджи Стандард». «Кондоры» из США являются действующими чемпионами, «Энерджи» из Франции побеждали в сезоне-2019. Групповой этап ISL-2021 лидерами закончили «Энерджи», на один балл опередившие «Кондоров». Составы команд обещают яркое противостояние: за парижан выступят сильнейшие спинисты мира — двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов и призер Токио-2020 Климент Колесников, южноафриканская звезда Чад ле Кло, а также герои недавно завершившегося чемпионата Европы в Казани: MVP соревнований — белорусский брассист Илья Шиманович, шведская легенда Сара Шестрем, Виктория Гюнеш из Турции и надежда российского плавания Евгения Чикунова.

У американцев на старт выйдут семикратный олимпийский чемпион Калеб Дрессел, одна из сильнейших брассисток мира Лилли Кинг, рекордсмен мира на 100 м на спине Коулмэн Стюарт, а также успешно выступавший на Кубке мира FINA спринтер из Нидерландов Джесси Путс. При этом, за победу в матче может побороться и венгерская «Тим Айрон», лидеры которой Раноми Кромовидьойо (MVP матча за выход в плей-офф), совладелец мирового рекорда на 50 м баттерфляем Николас Сантос, а также российская швейцарка Мария Уголькова. В составе аутсайдеров матча — «ДиСи Трайдент» выделяются пловцы из России — Александр Щеголев, Мария Темникова и Татьяна Белоногофф.

Во втором матче плей-офф (13-14 ноября) явного фаворита нет. У «Лондон Роар» есть суперзвездные австралийцы Кайл Чалмерс и Эмма Маккион, а также бразильский спинист Гильерме Гидо, за «Центурионов» из Рима поплывут лидеры сборной Италии, блестяще выступившей на чемпионате Европы, а также герои первенства из других стран, в том числе Илья Бородин, Владислав Гринев, Мария Каменева и Розалия Насретдинова из России, а также совладелец мирового рекорда на 50 м баттерфляем Себастьян Сабо из Венгрии.

Все сильнейшие спортсмены «Титанов» из Торонто также ярко проявили себя в Казани: стайер из Германии Фабиан Швингеншлегль, спринтеры Лоренцо Дзаццери и Кася Васик. В последний момент также был заявлен российский ветеран Сергей Фесиков.

Козырь «ЭлЭй Каррент» — свежесть основных добытчиков очков: Райана Мерфи, Тома Шилдса и Мартина Малютина. К тому же, к плей-офф набрала оптимальную форму чемпионка Европы на 200 м комплексом Анастасия Горбенко из Израиля.

Международная лига плавания ISL-2021. Плей-офф. Расписание трансляций 11-14 ноября

время начала – московское

11 ноября, четверг

Начало в 21:00. Прямая трансляция на канале «Матч! Арена» (преимущественно в прямом эфире) и портале Sportbox.ru

12 ноября, пятница

Начало в 21:00. Прямая трансляция на канале «Матч! Арена» (преимущественно в прямом эфире) и портале Sportbox.ru

13 ноября, суббота

Начало в 21:00. Прямая трансляция на канале «Матч! Арена» (преимущественно в прямом эфире) и портале Sportbox.ru

14 ноября, воскресенье

Начало в 21:00. Прямая трансляция на канале «Матч! Арена» (преимущественно в прямом эфире) и портале Sportbox.ru