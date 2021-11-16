Международная лига плавания ISL-2021. Плей-офф. Матчи 18-21 ноября: что ждать, где смотреть

В Эйндховене (Нидерланды) продолжается плей-офф престижной коммерческой серии клубных соревнований по плаванию — ISL-2021. В бассейне имени трехкратного олимпийского чемпиона Питера ван ден Хогенбанда на этой соревновательной неделе (18-21 ноября) пройдут два матча, по итогам которых станет ясен расклад в борьбе за последнее место в финале сезона.

В первой встрече чемпионам Лиги-2019 и лидерам группового этапа «Энерджи Стандард» (Франция), уже обеспечившим себе место в четверке по итогам года, будут противостоять не потерявшие шанс на финал «Титаны» из Торонто, а также две команды, которые выступают в Эйндховене исключительно из спортивного принципа (а также за солидные призовые): «Центурионы» из Рима и «ДиСи Трайдент».

Даже ослабленный травмами и болезнями состав «Энерджи» — самый звездный в матче. В строю лидер мирового брасса на короткой воде Илья Шиманович из Беларуси, шведская суперзвезда и MVP Лиги на данный момент Сара Шестрем, а также двукратная серебряная медалистка Токио-2020 Шивон Хоги из Гонконга. Стабильно приносят очки пловцы из России — комплексист Андрей Жилкин и спринтер Климент Колесников. У «Титанов» из Торонто выйдут на старт все сильнейшие — герои недавнего чемпионата Европы в Казани: Люк Кроон из Нидерландов, немец Фабиан Швингеншлегль, итальянец Лоренцо Дзаццери и Кася Васик из Польши, а также ярко выступавший в ISL шведский тандем Мишель Коулман и Луиз Ханссон.

Сильнейшие пловцы «ДиСи Трайдент» и «Центурионов» будут претендовать на роли героев эпизодов. В локальной дуэли брассистов с Шимановичем сойдется «римлянин» Арно Камминга из Нидерландов, его партнер по команде Владислав Гринев бросит вызов Колесникову на стометровке кролем, еще один россиянин — Марк Николаев из «ДиСи Трайдент» постарается сдержать Климента на аналогичной дистанции на спине. На 200 м вольным стилем главное противостояние — трижды побеждавший в 2021 году в рамках ISL Александр Щеголев («ДиСи») против «титана» Кроона (две победы + серебро чемпионата Европы).

В матче выходных главная интрига — смогут ли находящиеся в идеальной форме лидеры «ЭлЭй Каррент» — MVP прошлого уик-энда Райан Мерфи, Том Шилдс (оба — США) и Анастасия Горбенко (Израиль) вытянуть команду на первое место в противостоянии с действующими чемпионами ISL «Калин Кондорс» (без Калеба Дрессела) и «Лондон Роар» (без Адама Пити). Единственный пловец из России в субботне-воскресном матче — Мартин Малютин также выступит в составе «ЭлЭй».

Международная лига плавания ISL-2021. Плей-офф. Расписание трансляций 18-21 ноября

время начала – московское

18 ноября, четверг

Начало в 21:00. Прямая трансляция на канале «Матч! Арена» и портале Sportbox.ru

19 ноября, пятница

Начало в 21:00. Прямая трансляция на канале «Матч! Арена» и портале Sportbox.ru

20 ноября, суббота

Начало в 21:00. Прямая трансляция на канале «Матч! Арена» и портале Sportbox.ru

21 ноября, воскресенье

Начало в 21:00. Прямая трансляция на канале «Матч! Арена» и портале Sportbox.ru