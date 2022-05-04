Мет Гала 2022: олимпийцы вышли на красную ковровую дорожку

Звезды спорта первой величины во всем своем великолепии предстали на ежегодном Мет Гала, который прошел 2 мая в Нью-Йорке, в Верхнем Ист-Сайде.
Ежегодное мероприятие по сбору средств в пользу Института костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке традиционно собирает дизайнеров, моделей, звезд мирового масштаба.
По традиции для костюмов участников задается определенная тема. В этот раз темой стал «Позолоченный гламур», дань периоду 1870-1900-х годов, когда США переживали экономический рост, а мода поражала экстравагантностью.
Спортсмены, которых приглашают на Мет Гала (в их числе победители теннисных турниров Большого шлема и олимпийские чемпионы) не разочаровывают своими нарядами.
Двукратная олимпийская чемпионка по сноуборду Хлои Ким предстала в белом платье дизайнера Джамбаттиста Валли, которое было оторочено настоящими перьями красного цвета.
Айлин (Эйлин) Гу произвела фурор на Мет Гала точно также, как и на своих дебютных Олимпийских играх в Пекине.
Фристайлистка, завоевавшая в Китае два золота и серебро, выбрала для этого вечера мини-платье Луи Виттон черного цвета. Появление Гу на красной ковровой дорожке получило широкое обсуждение в соцсетях. В течение несколько часов после события хэштег с ее именем появлялся в интернете 250 миллионов раз.
Пятикратный призер Олимпийских игр Винус Уильямс выбрала для появления костюм Лоу Роуч. На представлении также была ее коллега по теннисному цеху Каролин Возняцки с мужем, экс-игроком НБА Дэвидом Ли.
Звезды тенниса уже не в первый раз являются участниками Мет Гала. В прошлые годы его посещали Серена Уильямс и Наоми Осака.
Скейтбордист Найджа Имани Хьюстон для своего второго выхода на дорожку выбрал голубой костюм-тройку Вивьен Вествуд и дополнил его белыми ботинками.
Рассел Уэстбрук и Дуэйн Уэйд представили баскетбол на дорожке Мет Гала в этом году.
Олимпийского чемпиона-2008 Уэйда сопровождала жена, актриса Габриэль Юнион. Чемпион Олимпийских игр-2012 Уэстбрук представил свою интерпретацию темы бала, выбрав фрак в необычном прочтении и цилиндр.
Рамла Али, ставшая первой женщиной из Сомали, вышедшей в Токио-2020 на боксерский ринг, появилась перед камерами и публикой в наряде Джамбаттиста Валли и бриллиантах Картье и заставила говорить о себе весь Нью-Йорк.