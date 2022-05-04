Мет Гала 2022: олимпийцы вышли на красную ковровую дорожку

Звезды спорта первой величины во всем своем великолепии предстали на ежегодном Мет Гала, который прошел 2 мая в Нью-Йорке, в Верхнем Ист-Сайде.

Ежегодное мероприятие по сбору средств в пользу Института костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке традиционно собирает дизайнеров, моделей, звезд мирового масштаба.

По традиции для костюмов участников задается определенная тема. В этот раз темой стал «Позолоченный гламур», дань периоду 1870-1900-х годов, когда США переживали экономический рост, а мода поражала экстравагантностью.

Спортсмены, которых приглашают на Мет Гала (в их числе победители теннисных турниров Большого шлема и олимпийские чемпионы) не разочаровывают своими нарядами.

Двукратная олимпийская чемпионка по сноуборду Хлои Ким предстала в белом платье дизайнера Джамбаттиста Валли, которое было оторочено настоящими перьями красного цвета.

Айлин (Эйлин) Гу произвела фурор на Мет Гала точно также, как и на своих дебютных Олимпийских играх в Пекине

Айлин (Эйлин) Гу произвела фурор на Мет Гала точно также, как и на своих дебютных Олимпийских играх в Пекине.

Фристайлистка, завоевавшая в Китае два золота и серебро, выбрала для этого вечера мини-платье Луи Виттон черного цвета. Появление Гу на красной ковровой дорожке получило широкое обсуждение в соцсетях. В течение несколько часов после события хэштег с ее именем появлялся в интернете 250 миллионов раз.

Пятикратный призер Олимпийских игр Винус Уильямс выбрала для появления костюм Лоу Роуч

Пятикратный призер Олимпийских игр Винус Уильямс выбрала для появления костюм Лоу Роуч. На представлении также была ее коллега по теннисному цеху Каролин Возняцки с мужем, экс-игроком НБА Дэвидом Ли.

Звезды тенниса уже не в первый раз являются участниками Мет Гала. В прошлые годы его посещали Серена Уильямс и Наоми Осака.

Скейтбордист Найджа Имани Хьюстон для своего второго выхода на дорожку выбрал голубой костюм-тройку Вивьен Вествуд

Скейтбордист Найджа Имани Хьюстон для своего второго выхода на дорожку выбрал голубой костюм-тройку Вивьен Вествуд и дополнил его белыми ботинками.

Рассел Уэстбрук и Дуэйн Уэйд представили баскетбол на дорожке Мет Гала в этом году.

Олимпийского чемпиона-2008 Уэйда сопровождала жена, актриса Габриэль Юнион. Чемпион Олимпийских игр-2012 Уэстбрук представил свою интерпретацию темы бала, выбрав фрак в необычном прочтении и цилиндр.

Рамла Али, ставшая первой женщиной из Сомали, вышедшей в Токио-2020 на боксерский ринг, появилась перед камерами и публикой в наряде Джамбаттиста Валли и бриллиантах Картье и заставила говорить о себе весь Нью-Йорк.