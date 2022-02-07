Обращение к болельщикам. Спортсмены ROC рассказывают, как их лучше поддерживать издалека 

Как можно оказать поддержку спортсменам без возможности увидеть их выступление вживую на Олимпиаде в Пекине? Olympics.com спросил об этом у представителей скелетона, фристайла, шорт-трека и хоккея.

Юлия Канакина, скелетон

Для Юлии Канакиной эти Игры станут первыми в спортивной карьере. Для нее онлайн-связь с болельщиками – не в новинку. Девушка пришла в скелетон в 14 лет в Красноярске. Сейчас она ведет спортивный бьюти-блог в Instagram, который имеет 85 тысяч подписчиков. Для нее важно оставаться с ними на связи.

Она обратилась к болельщикам в интервью Olympics.com:

«Мне кажется, каждый сам выбирает для себя как поддерживать спортсменов. Главное, чтобы поддержка была от души. Я даже не успеваю расчищать директ, очень много слов поздравлений или же поддержи перед каждыми соревнованиями и после них. Были болельщики которые специально ради меня приезжали на Кубки мира.

А сейчас в период Олимпиады пожеланий о успешном выступлении стало в разы больше. Мне очень приятно!»

Александра Вафина, хоккей с шайбой

Для Александры эти Игры уже третьи. Ее мама, в прошлом участница Олимпиады за Казахстан – ее главная болельщица. Однако поддержать женщин может каждый, особенно после тяжелых поражений в матче с США и Канадой, сильнейшими сборными мира. Александра попросила болельщиков поддерживать ее и команду через социальные сети:

«Мы знаем, что фанатов не будет. Я думаю, что поддержка возможна через соцсети, через короткие видео. Мы понимаем, что люди будут смотреть нас, они будут прикованы к экранам телевизоров. Мы будем чувствовать эту поддержку даже через экраны телевизоров и объективы камер».

Александра Вафина празднует победу над сборной Японии на Олимпиаде 2014 в Сочи Фото © 2014 Getty Images

Сергей Ридзик, фристайл

Бронзовый призер Пхечхана призвал всех фанатов смотреть ски-кросс:

«Многие просто не представляют, насколько это соревновательный и зрелищный вид спорта. Когда я показываю знакомым видео выступлений – шок, глаза горят, они не понимают, как они могли не знать о таком виде спорта. Это же так опасно, но так круто, эпично».

Вот как Сергей попросил его поддерживать в Пекине:

«Я больше стараюсь полноценно сконцентрироваться на своей задаче, на своей работе, потому что другие мысли отвлекают от работы и могут пагубно сказаться на результате, поэтому мой совет: просто болейте за нас всей душой, всем сердцем, следите за нами и поддерживайте нас внутри, мысленно».

Сергей Ридзик Фото © 2021 Getty Images

Денис Айрапетян, шорт-трек

Поддерживать сборную ROC по шорт-треку очень важно после неудачи, которую спортсмены пережили во время смешанной эстафеты. 7 февраля будут разыграны две медали – 500м среди женщин и 1000м среди мужчин.

«Несмотря на то, что нет возможности сейчас попасть на трибуны, есть большие возможности поддержать нас с помощью телевизора и интернета. Организаторы проводят великолепные трансляции. Если фанаты хотят поддерживать спортсменов, они могут писать слова поддержки на странички спортсменов», сказал Денис Айрапетян.