Мельникова побеждает, Нагорный — второй на Мемориале Артура Гандера

Суперзвезды мировой и российской спортивной гимнастики — олимпийские чемпионы Токио-2020 в командных соревнованиях Никита Нагорный и Ангелина Мельникова успешно выступили на проходившем 3 ноября в швейцарском городке Морж турнире «Мемориал Артура Гандера». Эти соревнования проводятся в память о президенте FIG (Гандер занимал этот пост с 1966 по 1976 годы) ежегодно, начиная с 1984 года (исключение составил только прошлый 2020 год) и являются одними из престижнейших в гимнастическом мире. Мемориал Турнир длится один день и проходит в оригинальном формате: у женщин каждая из девяти участниц выбирает три зачетных снаряда из четырех, у мужчин каждый спортсмен выступает в четырех видах из шести.

У женщин Мельникова, двумя неделями ранее выигравшая титул абсолютной чемпионки мира, не оставила шансов менее звездным соперницам. В каждом из трех видов (опорный прыжок, разновысокие брусья и вольные упражнения) Ангелина набрала абсолютно лучшую сумму. Итоговая сумма российской гимнастки составила 43.200 балла: никто из соперниц не смог набрать даже 40.

Нагорный, после Токио соревновавшийся только на двух этапах немецкой гимнастической Бундеслиги, занял второе место. Никиту подвела ошибка на вольных упражнениях: за свое выступление российский спортсмен получил только 13.900 балла. Остальные три снаряда (опорный прыжок, параллельные брусья и кольца) Нагорный прошел ровно, однако при одинаковой итоговой сумме (57.450) уступил первенство Юлу Молдауэру из США. По регламенту в таком случае считается сумма трех лучших видов, которая у Молдауэра оказалась внушительнее благодаря яркому выступлению на брусьях (его оценка 15.200).