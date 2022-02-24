Медведев станет первой ракеткой мира после поражения Джоковича

Российский теннисист Даниил Медведев гарантировал себе звание первой ракетки мира после поражения Новака Джоковича в четвертьфинале турнира в Дубае от Иржи Веселы. Таким образом, Медведев вне зависимости от собственных результатов в Акапулько впервые возглавит рейтинг ATP с 28 февраля 2022. Он станет третьим российским лидером рейтинга ATP после Евгения Кафельникова и Марата Сафина и первым теннисистом не из так называемой «Большой четверки» за 18 с лишним лет.

Чтобы стать первой ракеткой мира Медведеву не понадобилось самому завоевывать титул, с учетом «сгорающих» очков Джоковичу требовалось на неделе выступить лучше россиянина. Новак в Дубае прошел два круга, обыграв Лоренцо Музетти и Карена Хачанова. Однако Веселы в четвертьфинале он пройти не смог. 28-летний чех на данный момент занимает только 123 место в рейтинге, но при этом его игра неудобна для серба – по личным встречам он вел 1:0 благодаря победе в Монте-Карло в 2016 году. Сейчас же Веселы действовал великолепно, выиграв 6:4, 7:6. Не расклеился он даже после того, как не смог подать на матч, решив исход встречи на тай-брейке. А заодно и по сути короновав Медведева.

Кафельников возглавлял рейтинг ATP в 1999 году на протяжении шести недель, Сафин был лучшим в мире девять недель в конце 2000 года и начале 2001 года. Теперь же более двадцати лет спустя настал черед Медведева. Безусловно, успех 26-летнего российского теннисиста не случаен – чуть более чем за год он выиграл US Open, дважды играл в финалах Australian Open, становился победителем и финалистом ATP Finals, а также в составе сборной выиграл ATP Cup и Кубок Дэвиса. Понятно, что рейтинговый расклад мог быть несколько иным, получи Новак шанс на защиту титула в Мельбурне. Но в любом случае Медведев по праву считался лидером нового поколения теннисистов, самым стабильным из молодых игроков.

Новак Джокович возглавлял рейтинг ATP 361 неделю Фото © 2022 Getty Images

Таким образом, Даниил стал всего лишь пятым теннисистом на вершине мужского рейтинга за 18 с лишним лет. С начала 2004 года, после того как Роджер Федерер сместил с первого места Энди Роддика, первыми ракетками мира были только Федерер, Джокович, Рафаэль Надаль и Энди Маррей. Сам Медведев уже в Акапулько на пресс-конференции заявил, что звание первой ракетки мира, безусловно, будет многое для него значить и появится масса занимательной статистики. Но оговорился, что для начала надо добиться этого самого лидерства в рейтинге.

Что ж, теперь еще одна важная цель в его карьере достигнута. Он стал всего лишь 27-м теннисистом за почти полвека (теннисный рейтинг ведется с 23 августа 1973 года), который смог покорить столь значимую вершину. И если продолжит играть на столь же высоком уровне, может задержать на первой строчке надолго.