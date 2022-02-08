Пекин-2022 | Сноуборд. Ледецка вновь непобедима в параллельном гиганте, Надыршина - без медали

Эстер Ледецка из Чехии выиграла золотую медаль в параллельном гигантском слаломе соревнований по сноуборду на Олимпийских играх в Пекине. В финале она победила Даниэлу Улбинг из Австрии. Третьей стала Глория Котник из Словении, а София Надыршина и Полина Смоленцова из команды ROC выбыли в 1/8 финала.

Надыршина на чемпионате мира-2021 завоевала серебро в этом виде программы, есть у нее и победы в Кубке мира. Так что 18-летняя сноубордистка считалась одной из фавориток олимпийских соревнований. Но карты спутал коронавирус, из-за которого София вынуждена была на протяжении двух недель находиться на карантине. «Я прилетела вчера вечером, у меня не было времени адаптироваться. У меня не было тренировок, я была на карантине две недели», - сообщила она ТАСС после финиша.

Так что, несмотря на обнадеживающее четвертое место в квалификации, не удивительно, что далеко пройти она не смогла. При этом Надыршина не стала оправдываться, заявив, что вылет в 1/8 финала от Мишель Деккер – это ее ошибка. Она лидировала, но «пошла по низам». В итоге, Надыршина уступила совсем чуть-чуть - три сотых, а Деккер, добралась до полуфинала, пусть и ограничилась четвертым местом. Также на стадии 1/8 финала вылетела и Смоленцова, но от нее многого и не ждали.

Хотя, конечно, было бы очень интересно посмотреть на так и не состоявшуюся дуэль Надыршиной и Ледецки в полуфинале. А так Эстер выиграла просто в подавляющем стиле, поскольку все соперницы самоустранялись, допуская грубые ошибки в заездах уже на первой половине трассы. По такому же сценарию все пошло и в финале против лидера Кубка мира Улбинг. Любопытно, что Даниэла обошла в нынешнем сезоне Эстер в финале этапа Кубка мира в Карецце, а несколько дней спустя Ледецка стала первой в Кортина д’Ампеццо, обойдя как раз Надыршину.

При этом Эстер с 2020 года выступила в сноуборде только в двух вышеупомянутых стартах, сосредоточившись на горных лыжах. Где, кстати, добилась в Кубке мира неплохих результатов. Но олимпийская чемпионка Пхенчхана в горнолыжном супергиганте и параллельном гиганте в сноуборде - действительно удивительная спортсменка. Даже не уделяя максимальное количество времени сноуборду, она заметно быстрее всех своих конкуренток. Возможно, поэтому победу в Пекине она восприняла довольно спокойно, не устраивая бурных празднований на финише. Зато бронзовый призер Котник радовалась, можно сказать, за троих – ранее 32-летняя спортсменка никогда не выигрывала наград на таком уровне. В 2021 году она стала мамой, и вот, по возвращении к соревнованиям, добилась такого феноменального успеха.