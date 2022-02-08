Пекин-2022 | Конькобежный спорт. Найс побил олимпийский рекорд на 1500 м, Трофимов - лучший в команде ROC

На Олимпийских играх в Пекине в конькобежном спорте золото и серебро в беге на 1500 м у мужчин завоевали представители Нидерландов - Кьелд Найс на 0,34 секунды обошел Томаса Крола и повторил свое достижение на этой дистанции в Пхенчхане. Оба побили олимпийский рекорд. Лучшим в команде ROC стал Сергей Трофимов, занявший восьмое место.

Трофимов подошел к Олимпиаде в хорошей форме. На последнем крупном проверочном старте перед поездкой в Китай – чемпионате Европы - он финишировал пятым. Другой представитель ROC Даниил Алдошкин мог претендовать на медали, если бы отбросил в сторону все волнения, сопутствующие любому молодому спортсмену на дебютных Играх. Ведь, по мнению многих экспертов, за этим атлетом будущее коньков в стране.

Всего на дорожку Национального конькобежного стадиона вышли 29 спортсменов. Первым из команды ROC в третьей паре стартовал специализирующийся на стайерских дисциплинах Руслан Захаров. Любопытно, что этот 34-летний спортсмен своих наивысших международных успехов добился в шорт-треке, став олимпийским чемпионом Сочи в эстафете. В Пекине же Захаров грамотно распределил силы по дистанции и показал отличный для себя результат 1.46.46, на три сотых улучшив собственный личный рекорд. Это позволило ему на короткое время выйти на первое место.

Впрочем, уже в следующем забеге время Захарова более чем на секунду превзошел Марсель Боскер и до заливки льда сохранил лидерство. Алдошкин не смог опередить представителя Нидерландов, уступив тому 0.91 секунды. Третий спортсмен команды ROC Трофимов выступил успешнее своих партнеров и друзей по команде. Он превзошел время Боскера на одну десятую секунды и стал промежуточным лидером. При этом остался доволен своим выступлением.

Основные же события на дорожке 12-тысячной арены развернулись в заключительной части программы. Вначале призер чемпионатов мира и Европы Крол установил новый олимпийский рекорд, опередив Трофимова на 1.77 секунды. И почти сразу же, в 11-й паре достижение Крола на 0.34 секунды улучшил Найс. Спортсменов Нидерландов мог подвинуть в распределении мест лидер Кубка мира американец Джо Мантия. Однако, обладатель лучшего результата сезона в мире проиграл Найсу более двух секунд.

Таким образом, Найс сумел отстоять звание олимпийского чемпиона, завоеванное в 2018-м году в Пхенчхане. За два золота на Играх-2018 (помимо полуторки, Кьелд сумел выиграть еще и дистанцию 1000 метров) спортсмен был награжден Орденом Оранских-Нассау офицерской степени, вручаемым за особые заслуги перед государством. Получил его спортсмен из рук министра здравоохранения, социального обеспечения и спорта Нидерландов.