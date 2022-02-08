Пекин-2022 | Сноуборд. Карл выиграл параллельный гигант у мужчин, Вик Вайлд – третий

Команда ROC выиграла первую медаль соревнований по сноуборду на Олимпийских играх в Пекине. Бронзовым призером стал Вик Вайлд, одолевший в малом финале суперветерана из Италии Роланда Фишналлера. Победу праздновал Бенджамин Карл из Австрии, обыгравший в спуске за золото Тима Мастняка из Словении.

Конечно, от команды ROC в этой дисциплине многие ждали не просто медали, а золота. Дело в том, что Дмитрий Логинов выигрывал в параллельном гиганте на двух последних чемпионатах мира подряд – 22-летний сноубордист и в Кубке мира-2021/22 идет среди лидеров. Но в олимпийском старте цена любой ошибки чрезвычайно высока, особенно в сноуборде, где за сотые доли секунды можно все потерять. Здесь не Кубок мира и даже не чемпионат мира – олимпийский шанс выпадает раз в четыре года, отсюда дополнительное давление и нервозность даже у фаворитов.

В частности, немец Штефан Баумайстер, занимающий второе в Кубке мира нынешнего сезона, вообще не прошел в финальные соревнования – он стал только 18-м. Экс-чемпион мира из команды ROC Андрей Соболев также не пробился через сито квалификации, заняв 19 место. При этом команда ROC понесла потерю еще и до старта квалификации – победитель этапа Кубка мира Дмитрий Карлагачев даже не долетел до Пекина. Судя по всему, причина в коронавирусе. В любом случае, заменить Карлагачева возможности уже не было, хотя в команде ROC конкуренция достаточно высока.

В финальной части уже в 1/8 финала Логинов, показавший восьмое время, соревновался с товарищем по команде Вайлдом. Фаворитом считался отнюдь не двукратный олимпийский чемпион Сочи, который в последние годы показывал посредственные результаты. Но Дмитрий прошел свою трассу слишком грязно. Сначала грубо ошибся и отстал, затем почти нагнал Вайлда, после чего вновь не удержался на оптимальной траектории и сдался. Вик, в свою очередь, в четвертьфинале опередил на одну сотую уверенного победителя квалификации и лидера Кубка мира из Кореи Ли Санхо. Но в поединке за выход в большой финал против Карла уже сам допустил ошибку.

В бронзовом финале, напротив, лидировал опытнейший Фишналлер, но ошибся внизу трассы, позволив добыть сноубордисту ROC бронзу. Что касается 36-летнего Карла, то его победу отнюдь нельзя назвать случайной. На топ-уровне австриец держится добрых полтора десятка лет. Он – шестикратный чемпион мира в параллельных дисциплинах, причем на ЧМ-2021 стал лучшим в неолимпийском параллельном слаломе. Что касается Олимпиад, то теперь у Карла – полный комплект. К серебру Ванкувера в параллельном гиганте и бронзе в Сочи в параллельном слаломе он добавил полновесное золото.