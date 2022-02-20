«Капустный мальчик» и «Буйвол из Камышлы»: яркие прозвища олимпийцев Пекина-2022

Что общего у «Капустного мальчика», «McLovin» и «Буйвола из Камышлы»? Нет, к меню ресторана быстрой еды это отношения не имеет. Все это прозвища участников зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине.

Olympics.com рассказывает о самых забавных прозвищах, которые можно было услышать на трассах и катках Пекина-2022.

Айлин (Эйлин) «Снежная принцесса» Гу (фристайл)

«Снежная принцесса» Эйлин Гу после прибытия в Пекин превратилась в настоящую королеву фристайла. Китаянка завоевала две золотые и одну серебряную медаль, а ее 1,3 млн подписчиков в Weibo позавидовали бы иные поп-звезды. Ярчайшую фристайлистку вполне можно причислить к королевской династии зимних Олимпийских игр.

Эйлин Гу празднует завоевание титула олимпийской чемпионки Фото © 2022 Getty Images

Ли «Капустный мальчик» Сан Хо (сноуборд)

Корейский сноубордист Ли Сан Хо родом из Сабука, известного скорее капустными плантациями, но никак не горнолыжными трассами. Сказочная история Сан Хо не могла остаться незамеченной на родине, где фанаты начали его называть «Капустным мальчиком».

Ли Сан Хо

Арианна «Белокурая стрела» Фонтана (шорт-трек)

Самая титулованная итальянская спортсменка в истории зимних Олимпиад в ходе своей блистательной карьеры приобрела сразу два прозвища. Обладательницу 11 олимпийских наград называют «Белокурой стрелой» (Freccia Bionda) и «Белым ангелом» (Angelo Biondo). В Пекине-2022 Фонтана завоевала золотую и две серебряные медали.

Барт «Свингс на крыльях» Свингс (конькобежный спорт)

«Свингс на крыльях» определенно звучит круче «Свингса на коньках», так что неудивительно, что бельгийского конькобежца несмотря на ежедневные часы тренировок на коньках прозвали именно так. При этом «Swings» можно перевести как «качания», а это здорово сочетается с манерой бега конькобежцев. 31-летний спортсмен получил право выступить в Пекине-2022 в четырех дисциплинах, что говорит о его целеустремленности и полностью соответствует внутренней философии. «У меня нет мечты. Есть цели, и я иду от одной к другой», – подчеркнул Свингс.

Барт «Свингс на крыльях» Свингс Фото © 2022 Getty Images

Марк «McLovin» Макморрис (сноуборд)

Марк Макморрис – человек с сердцем хиппи, которого за позитивный настрой прозвали «McLovin». В коллекции 28-летнего канадца три олимпийские бронзы, но публика и соперники любят его не за это, а за добродушный нрав. Макморриса также называют «McRib», «Искра» и «Ищейка» (отсылка к сериалу «The Closer»). Однако его образу и эмоциям больше подходит все же «McLovin».

Федерика «Тигрица» Бриньоне (горнолыжный спорт)

Федерика Бриньоне известна своим буйным нравом, мощью и, в первую очередь, скоростью – прозвище «Тигрица» (La Tigre) идеально подходит итальянской горнолыжнице. В Пекине-2022 инстинкты хищницы принесли Бриньоне серебро в гигантском слаломе и бронзу в комбинации.

Свен «Летучий голландец» Крамер (конькобежный спорт)

Голландец Свен Крамер летает на заоблачных высотах в мире конькобежного спорта с Турина-2006 и завоевал к этому моменту четыре олимпийских золота. Несложно догадаться, почему Крамера прозвали «Летучим голландцем», как не удивляет и его второе прозвище – «Человек».

Дэйв «Ракета» Райдинг (горнолыжный спорт)

Со времен «Эдди-Орла» (Eddie the Eagle) в сборной Великобритании не было таких популярных прозвищ, как «Ракета» Дэйва Райдинга. В январе этого года британский горнолыжник впервые выиграл этап Кубка мира, что гарантировало ему внимание всей нации. В Пекине-2022 Райдинг до пьедестала не добрался и финишировал в слаломе только 13-м, но мы все равно запомним его «Ракетой».

Эдуард «Буйвол из Камышлы» Латыпов (биатлон)

Эдуард Латыпов принес сборной ROC в Пекине три медали в биатлоне, но, учитывая его яркое прозвище, такой урожай даже кажется недостаточным. Понятное дело, что «Буйволом из Камышлы» его нарекли за удивительное сочетание силы, напора и выносливости.

Эдуард «Буйвол из Камышлы» Латыпов Фото © 2022 Getty Images

Хлоя «Имуги» Ким (сноубординг)

Американская сноубордистка явно заслужила медаль за одно из самых красивых прозвищ. Спортсменка корейского происхождения родилась в год дракона по восточному календарю, и прозвище Имуги дал ей отец. Так корейцы называют юных драконов.

«Чтобы стать драконом в корейской традиции, надо выждать тысячу лет. До этого ты просто змея, – пояснила Ким. – Но по прошествии тысячи лет становишься драконом с золотой жемчужиной».

Самой Ким придется в ближайшее время обойтись золотыми медалями. По одной она выиграла на двух Олимпиадах, еще две – на чемпионатах мира, еще шесть раз побеждала на зимних X Games.

Тед-Ян «Ти-Джей Флауэрс» Блумен (конькобежный спорт)

«Блумен» в переводе с голландского значит «цветы», и в Канаде фамилию конькобежца нехитро переложили в английское «флауэрс», тогда как «Ти-Джей» – отсылка к первым буквам его имени. В Пекине Блумен принял участие в трех дисциплинах, а его лучшим результатом стало пятое место в командной гонке преследования.

Тед-Ян Блумен Фото © 2022 Getty Images

Тесса «Блоха» Ворле (горнолыжный спорт)

С легендой мирового футбола Лионелем Месси француженку Тессу Ворле связывает не только прозвище. Подобно тому как аргентинский нападающий изящно обыгрывает соперника за соперником на футбольном поле, 157-сантиметровая Ворли элегантно движется от виража к виражу по горнолыжной трассе. Одновременно La Puce («блоха» по-французски) часто называют своих любимых и детей, а в мире горнолыжного спорта поклонников у Ворле действительно очень много.

Алексис «Зверь» Пентюро (горнолыжный спорт)

Алексис Пентюро хищничает на Олимпийских играх с Сочи-2014. До Пекина он уже добыл две бронзы и серебро. Прозвище (La Bête по-французски) получил за внушительную мускулатуру и нечеловеческую выносливость. Один из лучших горнолыжников современности.

Хальгейр «Король картофельных чипсов» Энгебротен (конькобежный спорт)

Олимпийский чемпион в командной эстафете обожает две вещи: конькобежный спорт и картофельные чипсы. Более того, чипсы он любит настолько, что друзья дали ему прозвище в честь закуски, а не спорта, в котором он столь успешен.

«Я просто обожаю картофельные чипсы, – признался в соцсетях сам норвежец. – Меня даже называют «Королем картофельных чипсов».

Хальгейр Энгебротен Фото © Richard Heathcote/Getty Images

Кевин «Квадзилла» Друри (фристайл)

Звезда ски-кросса Кевин Друри выпускает на волю своего внутреннего зверя на этапах Кубка мира. Прозванный в честь знаменитого чудовищного динозавра канадский фристайлист занял четвертое место в Пхенчхане-2018 и 12-е в Пекине-2022.

Кевин Друри Фото © 1 Getty Images

Шон «Животное» Уайт (сноуборд)

На первый взгляд, может показаться, что животным Шона Уайта нарекли за зверскую хватку, с которой он доминировал в мужском хафпайпе, но на самом деле все не так очевидно. «Ко мне приклеилось прозвище, которое, кажется, становится популярным, – сказал он в интервью ESPN. – В передаче «Маппет-шоу» есть барабанщик, которого зовут Животное, и, кажется, я на него немного похож. Так что теперь меня кличут Шон «Животное» Уайт».

Не худшая альтернатива для спортсмена, которого прежде называли «Летающим помидором». Это прозвище он получил еще на старте карьеры благодаря яркой рыжей шевелюре. Было бы даже странно, если бы легенда сноуборда так и остался в истории с овощной кличкой.