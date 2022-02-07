Максим Цветков: на Олимпиаду после 3 лет вне сборной

Максим Цветков ворвался на Кубок мира в сезоне-2012/13, в первой же гонке занял седьмое место в спринте, но стабильно начал выступать на международной арене с 2014 года. Цветков зарекомендовал себя как надежный участник эстафеты (чемпион мира-2017) и периодически выстреливал в личных гонках.

Цветков стремился делать все возможное, чтобы показывать максимальные результаты. Спортсмен даже изменил рацион, погрузившись в специализированную литературу.

«Еда – главный источник энергии для человека и важный элемент восстановления после физических нагрузок. Быстрое восстановление играет важную роль для атлетов, которые тренируются два раза в день. Также пища, которую мы употребляем, влияет на наше состояние и настроение», – отметил Цветков в интервью официальному сайту IBU.

Максима любили болельщики. Не только за успешные выступления, но и за возможность посмотреть, как биатлон устроен изнутри. Спортсмен вел канал на YouTube, на который подписались более 18 тысяч человек, а видео в сумме набрали больше миллиона просмотров.

Прогресс Цветкова застопорился четыре года назад. Пропустив Олимпиаду-2018 в Пхенчхане, Максим потерял мотивацию: «Качество работы и мое отношение к ней оставляли желать лучшего. Я это признаю и не собираюсь снимать с себя ответственность».

Поддержка тренеров и руководства исчезла – просто за былые заслуги в сборную не попасть. Весной 2019-го Цветкову сообщили, что он не будет готовиться к сезону с основной командой. Летом спортсмен уехал на отдых в горы Чили и подхватил местный вирус, который в дальнейшем мешал полноценно тренироваться.

За три месяца Максим болел четыре раза, пропивал несколько курсов антибиотиков и не понимал, что делать дальше: личного тренера не было, чемпион мира занимался по собственной программе. Перезагрузка совпала с началом пандемии. На карантине спортсмен был максимально близок с семьей – жена и сын даже сопровождали его на тренировках.

Затем Цветкова взяли в сборную Санкт-Петербурга, что позволило ему чаще выступать на внутренних соревнованиях и постепенно возвращать форму.

Цветков поставил цель отобраться на Кубок IBU и достиг ее в декабре 2021-го после победы в спринте на втором этапе Кубка России. Спустя три года после отсутствия на международных стартах Максим выдал выдающийся камбэк: бронза в индивидуальной гонке и спринте плюс золото смешанной эстафеты. После триумфального этапа спортсмена пригласили на этап Кубка мира в Оберхоф.

Среди сильнейших Цветков не затерялся. После неудачи в спринте он показал невероятную скорость и отыграл сразу 40 позиций в гонке преследования. Потом было золото эстафеты и уверенность тренерского штаба в том, что такой Цветков пригодится на Олимпийских играх.

Максим Цветков Фото © 2017 Getty Images

Для Максима поездка в Пекин – уже победа. Во время спада у него были предложения о переходе в другие сборные, но биатлонист хотел доказать, что еще не сказал последнего слова. Теперь же 30-летний спортсмен надеется удивить на дебютной Олимпиаде:

«Если посмотреть на предыдущие Игры, то почти в каждой гонке можно найти спортсмена, который в сезоне на медаль не претендовал. Олимпийские игры всегда преподносят какие-то сюрпризы. Надеюсь, что смогу показать результат, на который готов и за который мне не будет стыдно».