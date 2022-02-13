Максим Буров: в лидеры мирового фристайла после неудачной Олимпиады-2018

15 февраля на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине состоятся квалификационные соревнования по лыжной акробатике, фристайл. В этой дисциплине у команды ROC есть серьезный претендент на золото – Максим Буров.

23-летний спортсмен из Ярославля – обладатель двух «Хрустальных глобусов» и трехкратный чемпион мира. На Играх-2022 в Пекине он нацелен на первое место в лыжной акробатике. В теории Максим мог претендовать еще на одну медаль в командных соревнованиях, но намеренно их пропустил, чтобы сосредоточиться на индивидуальном выступлении.

Для Бурова это уже не первые Олимпийские игры. Дебют состоялся четыре года назад в Пхенчхане. Тогда Максим занял лишь 15-е место. «Был психологический мандраж, потому что Олимпиада, тем более первая – это особенное событие. Перенервничал в ожидании главного старта и допустил много ошибок», – признался спортсмен в интервью Metaratings.ru.

Максима поразил масштаб соревнований. 19-летний фристайлист оказался не готов к волнению, которое неизбежно охватывает молодых атлетов на дебютных Играх. Допустив много ошибок в своем выступлении, оставалось радоваться лишь одному: старший брат Илья завоевал бронзовую медаль.

Именно благодаря Бурову-старшему Максим пришел во фристайл. Все начиналось с занятий прыжками на акробатической дорожке в батутной школе. Затем в городе открылось отделение фристайла по дисциплине «лыжная акробатика».

Для перехода в другой вид спорта Максиму сначала предложили освоить лыжный ход. Парень охотно согласился и спокойно тренировался, пока не увидел трамплин: «Вот тогда-то сердечко-то забилось. Даже страшновато было».

Первым по этому пути прошел Илья, который старше на семь лет. Он подсказывал младшему брату, делился опытом и подбадривал в сложные моменты. А трудности были, особенно на начальном этапе: бывало, что не получалось сделать даже обыкновенное сальто.

В интервью Olympics.com Илья рассказал, в чем секрет Максима: «Он очень много работает. Все идет от этого. У него многое получается, так что его результаты не удивляют. Если что-то спрашивает, могу подсказать. Но, в принципе, он самостоятельный и сильный фристайлист. Так что довольно независим. Меня он уже перепрыгал, никакого соперничества между нами нет. А смысл? Сейчас он просто гораздо лучше, на другом уровне».

За последний олимпийский цикл расстановка сил действительно серьезно изменилась. Если в Пхенчхане надежды на медали во фристайле связывали с Ильей, то в Пекине все внимание будет обращено на Максима. Он уже превзошел брата: Буров-старший за всю карьеру поднимался на подиум Кубка мира восемь раз, ни разу не побеждая, а младший только за последние два сезона одержал девять побед.

Тем не менее наличие родного человека на таких крупных соревнованиях всегда помогает. «Друг – это друг, а брат – это очень хорошее подспорье: в тяжелую минуту или в момент принятия решений, когда рядом есть родственное плечо, которое может поддержать, это очень многого стоит! Кончено, есть тренерская работа, но, уверен, они прислушиваются друг к другу в самые ответственные секунды», – считает тренер Александр Понгильский, благодаря которому Буровы соревнуются на самом высоком уровне.

На прошлых Олимпийских играх Максим не прошел в финал, но в Пекине будет одним из фаворитов. Фристайлист команды ROC находится в отличной форме. В 2021 году Буров никому не отдавал первую ступень пьедестала в рамках Кубка мира и планирует продолжить эту тенденцию на Олимпийских играх. Он больше не дебютант и готов к олимпийскому золоту.