Братья Дукурсы из Латвии: семейная династия в скелетоне

11 февраля в 15:20 и 16:55 по московскому времени начнутся третий и четвертый заезды в мужском скелетоне. На медали претендуют представители ROC Евгений Рукосуев и Александр Третьяков, которые после второго заезда делят четвертое место.

В борьбу за призовые места могут вклиниться и опытные Мартинс и Томас Дукурсы из Латвии – в промежуточном протоколе они находятся на шестой и восьмой строчке соответственно.

Братья Дукурсы – ветераны олимпийского движения. Пекин-2022 – пятая по счету Олимпиада для Мартинса и Томаса. Их история началась в 1994 году, когда отец Дайнис Дукурс начал работать на санно-бобслейной трассе в Сигулде.

Дайнис становился лучшим бобслеистом Латвии в 1985 году, поэтому сыновья тоже тяготели к саням. Парни пробовали себя в бобслее и санном спорте, но больше всего им понравился скелетон. Отец взял на себя роль первого тренера.

«Когда папа увидел, что нам обоим интересен скелетон, он стал относится к этому серьезно. В самом начале не было мыслей о больших победах, только разные маленькие цели. Например. проехать трассу без помарок. Мы двигались шаг за шагом и потом поставили задачу выступить на зимних Олимпийских играх», – рассказал Мартинс в интервью Jauns.

Первым это сделал Томас, который старше Мартинса на три года. В Солт-Лейк-Сити-2002 Дукурс-старший занял 21-е место. На следующих Играх в Турине Томаса заменил Мартинс, замкнувший топ-7. На последующих Олимпиадах братья выступали уже вместе.

Игры-2010 в Ванкувере могли стать знаковыми для семьи. Дукурсы чуть не оказались вместе на подиуме: Мартинс выиграл серебро, но Томас остановился в шаге от пьедестала. Точно такой же сценарий повторился и в Сочи-2014.

Четвертое место преследовало и на Играх-2018 Пхенчхане – на этот раз самая обидная для спортсмена позиция досталась Мартинсу. При этом если рассматривать всю карьеру Мартинса, то и две серебряные медали – явно не предел его мечтаний.

Все дело в том, что за пределами Олимпийских игр Дукурс-младший – абсолютный лидер мирового скелетона уже более десятка лет. В его коллекции 12 побед подряд на чемпионатах Европы и шесть золотых медалей чемпионатов мира.

Также он 11 раз становился лучшим в общем зачете Кубка мира в 13 последних сезонах. В зимних видах спорта схожего по масштабам доминирования добивались, пожалуй, лишь биатлонисты Уле-Айнар Бьорндален и Мартен Фуркад.

Почему же Мартинсу до сих пор не удалось завоевать золото зимних Олимпийских игр? Возможно, причина в том, что скелетон, точно как санный спорт с бобслеем – дисциплина, где медали завоевываются и проигрываются из-за сотых долей секунды. Малейшая ошибка, проблема со снаряжением, изменение температуры – и все пропало.

Есть и достаточно примитивное объяснение, почему Дукурс все еще не стал олимпийским чемпионом. Это невероятно сложная задача. До Пекина-2022 скелетон попадал в программу зимних Олимпийских игр семь раз, и каждый раз в мужских соревнованиях был новый победитель.

Мартинса называют суперменом, но, как известно, супермены не знают поражений. Этот факт серьезно давит на скелетониста: «В моей стране второе место не для меня. От меня ждут побед, и это тяжело. Я стараюсь, но давление очень чувствуется».

По окончании Игр-2018 Дукурс планировал закончить карьеру. Оставшись без медалей, мотивация вновь появилась – Мартинс зашел на очередной олимпийский цикл. Томас, которому летом исполнится уже 41 год, будет поддерживать младшего брата прямо на трассе в качестве участника. При этом если предоставится возможность, Томас без зазрения совести опередит Мартинса на трассе.

«Наше семейное соперничество помогает развиваться и стремиться к тому, чтобы становиться лучше», – признал Томас в интервью Olympics.com. В конце декабря он выиграл этап Кубка Мира в Сигулде, где для братьев все начиналось, опередив Мартинса на восемь сотых секунды.

Мартинс и Томас Дукурсы Фото © 2016 Getty Images

Олимпийский турнир непредсказуем. Вполне возможно, что ни один из Дукурсов не дотянется до подиума. В то же время, медали не исключены даже после не самых удачных стартовых заездов. Известно только одно: каким бы ни был результат, и у Мартинса, и у Томаса рядом будет человек, с которым можно разделить любые переживания.