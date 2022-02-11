Пекин-2022 | Биатлон: Олсбю-Ройселанн побеждает в спринте с отрывом, Резцову подвела стрельба

Норвежка Марте Олсбю-Ройселанн с большим отрывом выиграла спринтерскую гонку по биатлону на Олимпийских играх в Пекине. Лучшая в команде ROC Кристина Резцова прекрасно бежала по дистанции, но два промаха не позволили ей подняться выше шестого места. Тем не менее, у нее и подруг по команде будут шансы в гонке преследования.

Сегодняшняя медаль стала третьей для 31-летней Олсбю-Ройселанн на трассах горного кластера Чжанцзякоу: ранее она в составе команды победила в смешанной эстафете и заняла третье место в индивидуальной гонке на 15 км. Норвежка, стартовавшая под пятым номером, подходила к соревнованиям в статусе одной из главных претенденток на победу: спортсменка лидирует в зачете спринтерских гонок на Кубке мира этого сезона, а также имеет в резюме серебряную олимпийскую медаль аналогичной дисциплины на Играх в Пхенчхане-2018.

Ройселанн не допускала ошибок на огневых рубежах, показала седьмую скорость на дистанции, и как итог, одержала победу с 30-секундным преимуществом на финише над Эльвирой Эберг. Младшая из звездных шведских сестер стартовала под одним из последних номеров среди претенденток на медали и знала все расклады по дистанции. На рубежах Эберг работала быстро и точно, но на последний круг сил 22-летней спортсменке не хватило.

Примечательно, что первое и второе места сегодня заняли биатлонистки, располагающиеся на аналогичных позициях в зачете спринтерских гонок Кубка мира-2021/2022. Бронза сегодня у Доротеи Вирер: счастью легендарной итальянки в финишном городке не было предела. Ранее в резюме двукратной победительницы общего зачета не было ни одной медали в спринтах ни на чемпионатах мира, ни на Олимпийских играх. Более того, бронза в Чжанцзякоу — первая личная медаль 31-летней Вирер на Играх: в Сочи-2014 и Пхенчхане-2018 Доротея была третьей в составе смешанной эстафеты.

В составе команды ROC сегодняшний спринт может занести себе в актив Резцова. Шестое место у биатлонистки, стартовавшей под седьмым номером: 28 секунд отставание от третьего места — неплохой расклад перед гонкой преследования. Обнадеживает очень хорошая физическая готовность Резцовой: по дистанции быстрее бронзовой медалистки смешанной эстафеты сегодня бежали только две соперницы. Подвела Кристину в борьбе за медаль стрельба: по одной ошибке на лежке и стойке.

В первой пятерке все спортсменки сегодня попали десять раз из десяти. Достойно выступила Ульяна Нигматуллина: ее не сломали психологически десять промахов в индивидуальной гонке, а также обескураживающий первый огневой рубеж сегодня. После двух промахов на стрельбе лежа биатлонистка команды ROC по-хорошему разозлилась. Закрыла все пять мишеней стоя Нигматуллина и продемонстрировала фирменный финишный круг. 13-й закончила Ульяна гонку в итоговом протоколе: в преследовании у нее будет мощная компания в лице Тириль Экхофф и Динары Алимбековой. Ирина Казакевич сегодня замкнула двадцатку сильнейших: до промаха на стойке претендовала она на место в топ-10, но после ошибки на рубеже и скорость на дистанции у нее упала. Светлана Миронова чисто отстреляла лежа, но три промаха на втором огневом рубеже едва не отправили ее за пределы топ-50. Тем не менее, в пасьюте выступят все четыре биатлонистки команды ROC.