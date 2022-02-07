Марк Кондратюк – фигурист и художник: что нужно знать об олимпийском чемпионе Пекина-2022 в команде

На коньки Марк Кондратюк встал в два года. Он начинал на катке в торговом центре в Москве, а когда спортсмену было 2,5 года, мама решила отдать его в профессиональную группу. Однако сначала мальчика не хотели брать, потому что он был слишком маленьким, но мама уговорила тренера. Первые годы Марк тренировался в «Москвиче», а в 10 лет перешел в ЦСКА, где его по сей день тренирует Светлана Соколовская.

В 13 лет у фигуриста возникли серьезные проблемы со здоровьем, которые чуть было не поставили крест на его карьере.

«У меня начали сильно болеть колени, болезнь Шлаттера. Такая проблема у многих мальчиков. И по сути два сезона я пропустил. Один полностью – вообще даже не катался. А второй – ну, так, что-то пробовал совсем потихоньку», – рассказывал фигурист в интервью Olympics.com.

Боли в коленях были такие, что Марк сомневался, сможет ли кататься, но не хотел заканчивать, так как надеялся, что болезнь пройдет.

«Я просто решил, что буду ждать, как-то лечиться, а там как пойдет. Получится – получится, не получится – ну, к сожалению, так. Ну и начало проходить. И я постепенно начал тренироваться – в общем, как-то пережил это», – вспоминал спортсмен.

Еще два года назад имя Марка Кондратюка не было известно широкой публике. Об ученике Светланы Соколовской заговорили в декабре 2020 года, когда он выиграл бронзу на дебютном чемпионате России. После этого фигурист произвел фурор на Кубке Первого канала, в котором соревновались команды Евгении Медведевой и Алины Загитовой. Кондратюк чисто исполнил обе программы и выиграл произвольную, своим прокатом вызвав слезы Евгении Медведевой.

В сентябре 2021 года ему доверили выступать на турнире Nebelhorn Trophy в Оберстдорфе, где решалась судьба третьей квоты сборной ROC в мужском одиночном катании на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Кондратюк не подвел, заняв там третье место.

Первый номер сборной

Главным стартом для фигуриста стал чемпионат России в минувшем декабре, где он неожиданно для многих обошел Михаила Коляду (на 0,67 балла по сумме двух программ). Это гарантировало спортсмену попадание в сборную на чемпионат Европы и Олимпийские игры. На европейском первенстве в январе Кондратюк стал чемпионом, а в феврале попал в состав на олимпийский командный турнир, чего сам не ожидал.

«Я знал, что шанс есть, но мне казалось, что я здесь скорее всего не окажусь. И уж тем более, что я не окажусь в командном турнире, потому что сюда попадают только лучшие, а я знал, кто у нас лучший фигурист», – сказал он в Пекине.

Однако своим выступлением фигурист доказал, что место в команде ему доверили не зря. В короткой программе Кондратюк стал третьим (95.81), уступив лишь трехкратному чемпиону мира из США Натану Чену (111.71) и серебряному призеру Пхенчхана-2018 Уно Шоме (105.46). А в произвольной фигурист ROC выступил даже лучше, чем от него ожидали – он набрал 181.65 балла и проиграл только японцу Кагияме Юме (208.94), оставив позади представителя США Винсента Чжоу (171.44).

«Я просто счастлив, что не подвел, – сказал он. – Что касается командного турнира, мне выпала такая уникальная возможность испытать олимпийские эмоции не два раза, не три, а четыре. И это можно, с одной стороны, воспринимать как дополнительную нагрузку и прочее, но я, наоборот, считаю, что это счастье. Потому что такая возможность выпадает очень немногим».

Кстати, программу Кондратюка под музыку из мюзикла «Иисус Христос – суперзвезда» оценил даже голливудский актер Бен Стиллер, который похвалил Марка в своем Twitter. Болельщики уже прозвали Кондратюка Иисусом фигурного катания, но сам он считает, что это звание принадлежит Максиму Транькову, который вместе с Татьяной Волосожар катался под музыку из этого мюзикла, когда выиграл Олимпийские игры-2014 в Сочи.

Художник на льду

Кондратюк известен тем, что помимо фигурного катания в его жизни есть еще одна страсть – современное искусство. Он начал рисовать после просмотра фильма о современном искусстве, а еще больше его вдохновил поход в галерею «Тейт-Модерн» в Лондоне.

В его Instagram есть видео, где Марк выбрасывает свои картины из окна, прыгает на них и швыряет о землю. В интервью ТАСС спортсмен объяснял, что это техника создания работ, которую использует известный английский художник Дэмьен Херст. А своими любимыми авторами Кондратюк называет Казимира Малевича и американского художника Жана-Мишеля Баскию.

«И все-таки то, что я делаю, это хобби, а не профессиональная деятельность. Я не претендую на какие-то достижения в этом направлении и прекрасно осознаю, что это вторично», – говорил Кондратюк.

У Марка уже было несколько персональных выставок. Дебютировав на Олимпийских играх, фигурист признался, что проводить выставку было страшнее, чем выступать на Олимпиаде. А после победы сборной ROC в командном турнире он заявил, что нарисует картину в честь этого чемпионства.

Напомним, что Марк Кондратюк также выступит на Олимпийских играх 2022 года в личном турнире, где будет кататься бок о бок со своим кумиром, двукратным олимпийским чемпионом из Японии Ханю Юдзуру. Короткая программа у мужчин запланирована на 8 февраля, а произвольная – на 10 февраля.