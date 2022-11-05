Марафоны в Стамбуле и Порту 2022: что ждать и где смотреть 

6 ноября пройдут марафоны в Стамбуле и Порту.

За несколько часов до старта заключительного легкоатлетического марафона-мейджора сезона 2022 — Нью-Йоркского — в Стамбуле уже финиширует большая часть из 35 тысяч участников забега золотого лейбла World Athletics на аналогичную дистанцию 42 км 195 м.

Уникальность соревнований в крупнейшем городе Турции состоит в том, что спортсмены стартуют на Азиатском континенте, пересекают Мост мучеников 15 июля (ранее известный как Босфорский) и оказываются в Европе. Трасса в Стамбуле не самая скоростная: быстрее всех ее пробежал кениец Даниэль Кибет в 2019 году — за 2 часа 9 минут 44 секунды.

В этом сезоне в планы организаторов входит новый рекорд у мужчин. Для достижения этой амбициозной цели собран мощный состав участников элитной группы — двенадцать марафонцев, каждый из которых бежал дистанцию быстрее 2 часов 10 минут. Лучшее заявочное время — 2:05.47 — в активе 29-летнего Мариуса Кимутаи. Уроженец Кении, с 2021 года представляющий Бахрейн, в 2022-м соревновался лишь однажды — на высокогорном марафоне в Лиме он финишировал вторым с результатом 2:10.12. Еще один претендент на победу в Стамбуле — экс-соотечественник Кимутаи 36-летний Самуэль Киплимо Косгей. Свой личный рекорд — 2:06.03 — он установил на марафоне в Барселоне год назад.

К Стамбулу Кимутаи и Косгей готовились вместе и на пресс-конференции перед марафоном не скрывали того, что будут помогать друг другу на дистанции, чтобы показать быстрейшее время в истории трассы. Пейсмейкеры постараются провести первую половину дистанции за 63:30, а на второй для рекорда лидерам придется потерпеть — в европейской части города их ожидают холмы.

У женщин рекорд второй быстрейшей спортсменки в истории на марафонской дистанции Рут Чепнгетич из Кении в этом году вне зоны досягаемости. Результат чемпионки мира 2019 и двукратной победительницы мейджора в Чикаго (2021, 2022), показанный ею в 2018-м — 2:18.35. Лучшие заявочные результаты у эфиопских спортсменок, установивших личные рекорды этой весной: Сешале Даласа (победила в Риме — 2:26.09) и Мелесеш Тсегай (четвертое место в Милане — 2:24.47). До скоростей Чепнгетич этому тандему далеко — пейсмейкеров на рекордный темп организаторы не заказывали.

Стамбульский марафон 2022. Расписание

по московскому времени

6 ноября, воскресенье

09:00

Смотреть онлайн марафон в Стамбуле можно на официальном канале организаторов

В этот же день, 6 ноября, на другом конце Европы — в Порту — пройдет самый массовый марафон Португалии. По живописному маршруту в долине реки Дору от Матозиньюша до Вила-Нова-ди-Гайя планируют пробежать классическую дистанцию более 6000 спортсменов из 67 стран.

Соревнования в Порту (а им присвоен бронзовый лейбл World Athletics) проводятся не так давно — с 2004 года, рекорды трассы тоже относительно свежие. У мужчин кениец Заблон Чумба пробежал 42 км 195 м за 2:08.58 год назад, у женщин его соотечественница Моника Джепкоэч показала быстрейшее время в 2017-м — 2:26.58.

За два года до нее в Порту начала свою марафонскую карьеру со скромных 2:47.59 будущая мировая рекордсменка Бриджид Косгей. В 2022-м юных талантов во второй по величине город Португалии приедет не так много: основные претендентки на победу — опытные спортcменки. Самый быстрый личный рекорд — 2:23.19 — в активе 27-летней Бирке Дебеле из Эфиопии. Однако этот результат она показала три года назад, а последние два сезона пропускала. Лучшее в карьере время 34-летней Белаинеш Ями Гурму на четыре с лишним минуты медленнее, однако в отличие от соотечественницы в 2022-м она на марафоне финишировала, причем довольно быстро — за 2:28.44.

У мужчин ситуация похожая. Главные фавориты — ветераны из Эфиопии: 34-летний Дади Ями Гемеда (личный рекорд — 2:05.41) и 38-летний Челе Декаса (2:06.25). Если этот тандем в хорошей форме — быстрейшее время в истории трассы в Порту под угрозой.

Марафон в Порту 2022. Расписание

по московскому времени

6 ноября, воскресенье

11:00

Смотреть онлайн марафон в Порту можно на канале TVI