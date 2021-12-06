Марафон в Валенсии-2021. Результаты: любители затмили профессионалов

В испанской Валенсии 5 декабря прошел марафон.

Несмотря на то, что вся пятерка самых престижных легкоатлетических марафонов в этом году уже прошла, забег в Валенсии собрал очень сильный состав участников. Организаторы рассчитывали, что спортсмены смогут показать лучшее время в сезоне, и для этого были все предпосылки: трасса в третьем по численности населения городе Испании в последние годы считается одной из быстрейших в мире: в 2020-м результаты чемпионов и у мужчин (2:03.00), и у женщин (2:17.16) получились впечатляющими. Забегая вперед стоит отметить, что победители марафона прошлого года Эванс Чебет и Перес Джепчирчир так и остались обладателями рекордов трассы. Оба спортсмена из Кении в этом году сделали выбор в пользу других стартов: Чебет не слишком удачно по его меркам пробежал в Лондоне (четвертое место), а Джепчирчир вписала свое имя в историю в Нью-Йорке. До нее никому ранее не удавалось в течение одного календарного года выиграть и Олимпиаду, и марафон-мейджор.

У мужчин главной звездой забега элиты перед стартом считался кениец Джеффри Камворор. Однако трехкратный чемпион мира на полумарафонской дистанции и экс-обладатель мирового рекорда в этой шоссейной дисциплине не смог грамотно разложить силы и финишировал только четвертым. Победил финишным рывком прошлогодний вице-чемпион и соотечественник Камворора Лоуренс Чероно с достаточно скромным результатом 2:05.11. При этом, Лоуренс, в августе финишировавший четвертым на марафоне в рамках Олимпиады, явно бежал не на время, а на победу. На заключительной пятисотметровке дистанции решающую роль сыграл опыт: победитель двух мейджоров (Бостон и Чикаго в 2019-м) Чероно сохранил больше сил на решающее ускорение, чем отработавшие в лидирующей группе эфиоп Чалу Десо и кениец Филемон Кэчеран. Примечательно, что расстановку мест в итоговом протоколе и за пределами тройки сильнейших у мужчин решали считанные секунды: из 2:06 в Валенсии выбежали семь марафонцев, из 2:07 — тринадцать, а из 2:10 — двадцать четыре!

При этом, главным событием стало то, что до марафона наконец-то допустили любителей: в прошлом году из-за коронавирусных ограничений на старт разрешили выйти только элите. В это же воскресенье приняли участие в забеге более 14 тысяч человек. У мужчин высокие результаты были показаны в категориях 45-49 и 55-59 лет. В первом случае чемпионом стал испанец Северино Фелипе Гомез, преодолевший дистанцию за 2:20.46 (на 27 секунд медленнее своего лучшего результата). Личный рекорд установил финишировавший в этой категории Фарид Мухамедзафиров из России. При этом, Мухамедзафиров уже успел отличиться этой осенью: в рамках чемпионата мира среди мастерз в Лондоне он занял второе место. С результата в Великобритании россиянин сбросил ровно 50 секунд. В категории 55-59 сверкнул француз Мохаммед Эль-Ямани, на 11(!) минут улучшивший национальный рекорд.

Не менее впечатляющий прогресс продемонстрировала чемпионка женского элитного забега Нэнси Джелагат. Спортсменка из Кении заключительные девять километров дистанции пробежала в одиночку и улучшила личный рекорд на 14 минут, финишировав с результатом 2:19.30. Второе место заняла поддержавшая отрыв от основной группы в районе тридцатого километра трассы эфиопка Этаджен Волду (2:20.16). Рубеж 2:24 преодолели только еще три спортсменки, в их числе занявшая пятая место 37-летняя королева европейского кросса (три чемпионских титула) Фионнуала МакКормак из Ирландии. Для попадания в десятку сильнейших итальянке Джованне Эпис хватило времени 2:25.20.