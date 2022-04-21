Марафон. Удивительная победа Абебе Бикилы, который бежал всю дистанцию босиком

Эфиопский марафонец Абебе Бикила – культовый спортсмен, оставивший большой след в олимпийской истории. Он стал первым чернокожим спортсменом, представляющим африканскую страну, который выиграл золотую медаль. И также единственным, кто занял первое место на дистанции 42 километра, пробежав ее босиком.

Бикила прошел сложный путь к Играм в Риме. Он родился в небольшой деревне Джата в семье пастуха. И, естественно, тогда думать не мог о профессиональном спорте. Зато с раннего детства преодолевал большие расстояния – ноги были лишь средством для работы, которые помогали кормить родных. Все изменилось, когда Бикиле исполнилось 20, и он попал в императорскую гвардию. По легенде для того, чтобы попасть в столицу Эфиопии, юноша прошел пешком 140 километров. Тогда ни у кого это не вызывало вопросов.

Он поступил в императорскую гвардию, и в тоже время в страну из Швеции пригласили офицера в отставке, ставшего тренером – Онни Нисканена. Он должен был следить за физической формой гвардейцев и улучшать их военные навыки. Но Нисканен сделал упор на другом – молодые люди постоянно бегали на различные дистанции. Шведа явно впечатлила выносливость и скорость парней, которые даже не являются профессионалами. Поэтому он предложил императору эксперимент – выбрать лучших и отправить их для участия в Олимпийских играх 1960 года в Рим.

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Парадоксально, но Бикила вообще не должен был ехать на Олимпийские игры. Изначально выбрали других – Беше Теклу – чемпиона Военных игр Эфиопии и Вами Бератру. Но по странному стечению обстоятельств они оба не смогли отправиться в Рим. У одного диагностировали воспаление легких, у другого – простуду. Поэтому в Рим поехали формальные запасные – Абебе Бикила и Абебе Вакджиру.

Оказавшись в Италии, они тут же приступили к тренировкам. По воспоминаниям шведского тренера, перед стартом спортсмены пробегали 20-километровые участки исключительно в качестве разминки. И да, делали они это босиком. Но важно отметить – выбор был абсолютно осознанным. Изначально распространялась информация, что якобы спортсменам просто не подошла обувь. Но это не так. Дело в том, что Бекила и Вакджиру в Эфиопии всегда бегали именно босиком. И даже раскаленный итальянский асфальт не заставил их изменить позицию. Более того, марафонцы надевали кроссовки, но по наблюдениям тренера их темп сразу снижался. Поэтому было принято решение выйти на старт без обуви.

Интересно, что оба спортсмена очень смущались этого и не появлялись в кругу остальных до самого старта. Конкуренты относились к ним с иронией. Действующим олимпийским чемпионов был Сергей Попов из СССР. Его в числе прочих считали фаворитом вместе с марокканцем Ради Бен-Абдесселамом.

Старт марафона получился спокойным: Нисканен предупредил своих подопечных, что на первых метрах не надо вырываться вперед. В итоге в среднем темпе они прошли больше половины дистанции и только после 30 километра появилось два явных лидера: Бикила и Бен-Абдесселам. Однако за пару километров до финиша Бикила совершил дежурное ускорение и оставил конкурента позади. Нисканен позже вспоминал, что у Абебе даже не подскочил пульс – на финише он был около 88 ударов в минуту. Кстати, выиграл Бикила с олимпийским рекордом – 2 часа 15 минут 16 секунд.

После победы Абебе Бикила стал национальным героем Эфиопии. А через четыре года завоевал еще одно золото Олимпийских игр. Умер Бикила в 41 год из-за инсульта, вызванного последствиями автомобильной аварии.