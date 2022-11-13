Марафон: греческие герои покоряют Афины 

Достоверно неизвестно, сколько времени понадобилось древнегреческому воину Фидиппиду, чтобы покрыть расстояние от места битвы при Марафоне до Афин в 490 году до нашей эры, однако статистика современного легкоатлетического забега Athens Classic Marathon The Authentic на классическую дистанцию 42 км 195 м с финишем в столице Греции скрупулезно ведется начиная с 1972 года.

Спустя 50 лет, 13 ноября 2022 года, на старт соревнований вышли более 43 тысяч участников — это рекорд. Треть из них рискнула преодолеть полную марафонскую дистанцию, считающуюся одной из сложнейших в мире: на одном из сегментов трассы спортсменов ожидает непрерывный подъем протяженностью 14 километров. Выдохнуть удастся только возле знаменитого памятника бегуну. Финиш марафона, также как и на первых Олимпийских играх современности в 1896 году (тогда победил грек Спиридон Луис) и на первых летних Играх нового тысячелетия в 2004 году, проходит на стадионе «Панатинаикос».

Памятник бегуну — один из символов марафона в Афинах Фото © 2004 Getty Images

В это воскресенье первыми ленту на нем разорвали совсем не те, кого считали главными претендентами на победу. У мужчин победитель прошлогоднего пробега Константинос Гкелаузос лидировал еще за два километра до конца дистанции с преимуществом в 39 секунд, однако затем спортсмена, проживающего в Афинах, догнал и обогнал более молодой соотечественник Харалампос Питсолис.

Ранее не показывавший выдающихся результатов 29-летний стайер одержал в этот день главную победу в карьере. На тяжелейшей трассе в Афинах Питсолис уступил всего 22 секунды личному рекорду, установленному в апреле 2022 в Вене (этот марафон считается куда более быстрым). Одну минуту и одну секунду уступил чемпиону и герою дня столкнувшийся с пресловутой марафонской «стеной» в районе сорокового километра Гкелаузос. Рекордсмен Греции на полумарафоне Панайотис Караискос, которого на пресс-конференции анонсировали как главного соперника теперь уже экс-чемпиона, не сумел ускориться на финише и догнать завершившего забег третьим Константиноса Стамулиса. Последний 13 ноября отмечал и 25-й день рождения, и дебют на марафоне.

У женщин сценарий забега получился совершенно иным, однако почти настолько же неожиданным. Уже к середине дистанции в отрыв убежала 26-летняя Василики Константинопулу. Спортсменка, до 2021 года выступавшая в любительском статусе, создала минутный просвет от группы преследовательниц. Несмотря на все усилия главной предстартовой претендентки на победу — 42-летней Екатерини Асимакопулу — догнать Константинополу на длинном подъеме никому не удалось. Василики, таким образом, поменяла прошлогоднее третье место на первое. Кроме того, победительница установила личный рекорд, что в Афинах сделать крайне не просто.

Асимакопулу, как и год назад, завершила забег на второй позиции. Отставание получилось внушительным — 3 минуты 36 секунд. Более того, Екатерини с трудом сохранила вице-чемпионство — Урания Ремпули, бежавшая третьей, видела спину соперницы, но ближе, чем на 9 секунд к ней подобраться не сумела.