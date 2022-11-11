Марафон. Афины 2022: что ждать и где смотреть 

Легкоатлетический марафон в Афинах, которому присвоен золотой лейбл World Athletics, во второе воскресенье ноября 2022 года официально отпразднует пятидесятилетие. Тем не менее, этот забег, официально называющийся Athens Classic Marathon The Authentic— продолжение куда более древней истории.

В 490 году до нашей эры греческий воин Фидиппид добежал от Марафона до Афин, чтобы первым рассказать новость о победе над персами. 2300 лет спустя эта легенда вдохновила организаторов первых Олимпийских игр современности в 1896 году на проведение соревнований по аналогичному маршруту. Чемпион — греческий же почтальон Спиридон Луис — доказал, что человеку по силам пробежать 40 км (а тогда протяженность дистанции составляла именно столько) и дал старт популяризации марафонов.

В самих Афинах, тем не менее, забег уже на дистанцию 42 км 195 м, почти полностью повторяющий маршрут первого олимпийского, стал на ежегодной основе проводиться только с 1972 года.

Марафон со стартом в местечке Марафон считается одним из сложнейших в мире: с семнадцатого по тридцать первый километр дистанции спортсменов ожидает сплошной подъем, затем возле знаменитого памятника бегуну следует относительно плоский участок, переходящий в финиш на стадионе «Панатинаикос» (здесь же первыми завершили дистанцию чемпионы Игр 2004 Стефано Бальдини и Ногути Мидзуки).

Памятник бегуну — один из символов марафона в Афинах Фото © 2004 Getty Images

На рекорды классической трассы не оказала никакого влияния даже эра суперкроссовок с карбоновыми пластинами в подошве. Действующими рекордами на марафоне в Афинах являются результаты Расы Драздаускайте из Литвы (2:31.06 в 2010 году) и кенийца Феликса Кэнди (2:10.37 в 2014-м). Последний впоследствии трижды финишировал в пятерке на марафонах-мейджорах.

Действующими победителями являются представители Греции — Глория Привилеггио и Константинос Гкелаузос. Проживающий в Афинах спортсмен является одним из главных претендентов на победу и 13 ноября 2022 года (всего у мужчин заявлены рекордные 12266 спортсменов-марафонцев). Главный соперник Гкелаузоса на этот раз — Панайотис Караискос. Рекордсмен Греции на полумарафоне на полной дистанции 42 км 195 м дебютировал как раз в Афинах пять лет назад, однако быстрее 2 часов 17 минут 58 секунд (Сиена 2021) марафон не преодолевал.

Шансы победителя 2021 Гкелаузоса выглядят предпочтительнее — личный рекорд он установил совсем недавно — 25 сентября на мейджоре в Берлине (однако это событие осталось в тени рекорда мирового в исполнении великого Элиуда Кипчоге). Главный вопрос — успел ли Константинос восстановить силы к 13 ноября.

У женщин на старт наряду с еще 3058 участницами выйдет финишировавшая в 2021 году второй пятикратная чемпионка Греции на дистанциях от 5000 м до полумарафона Екатерини Асимакопулу. Для 42-летней спортсменки, по всем прогнозам, 42 км от Марафона до стадиона «Панатинаикос» должны стать триумфальными. Сильных соперниц в стартовом протоколе практически нет, самые быстрые спортсменки этой осенью предпочли другую беговую классику — марафоны-мейджоры в Берлине, Лондоне, Чикаго и Нью-Йорке.

Афинский марафон 2022. Расписание

по московскому времени

13 ноября, воскресенье

10:00

Смотреть марафон в Афинах 2022 в прямом эфире можно на сайте канала ERT 1 (возможен геоблок), финиш лидеров у мужчин и женщин (с 12:00 до 13:00 по московскому времени) также покажет Eurosport Player (необходима подписка)