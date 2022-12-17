Итоги последнего топового марафона года
В субботу, 17 декабря, в столице ОАЭ Абу-Даби прошел последний легкоатлетический марафон сезона 2022. В забегах на классическую дистанцию 42 км 195 м (а также соревнованиях на дистанции 2.5, 5 и 10 км) платинового уровня по классификации World Athletics принимали участие в общей сложности 20 тысяч бегунов. У мужчин быстрейшее время в марафоне на новой трассе показал установивший личный рекорд Тимоти Киплагат из Кении, у женщин первой финишировала вице-чемпионка — 2021 Юнис Чумба, представляющая Бахрейн. Последней также удалось получить бонусные 30 тысяч долларов за результат быстрее 2 часов 21 минуты 11 секунд.
Кениец Тимоти Киплагат изначально был заявлен на гонку в качестве пейсмейкера. Его личный рекорд — 2 часа 7 минут 1 секунда — не предполагал высоких шансов на победу, а потому задачей спортсмена было задавать темп группе лидеров, нацеленной на время быстрее 2:04.40. Однако долго удержаться за Киплагатом не смог никто — оказалось, что малоизвестный бегун, до того единственную в карьере победу одержавший на марафоне в Мельбурне (2:09.12 2 октября 2022 года), подошел к соревнованиям в ОАЭ в лучшей форме в жизни.
Преимущество Тимоти над преследователями только увеличивалось. Его победный результат — 2:05.20 — на 5 минут 12 секунд быстрее времени второго финишировавшего спорстмена — Феликса Кимутаи, также представляющего Кению. Третье место занял эфиоп Аделедлев Мамо. В этом сезоне он также финишировал вторым с личным рекордом (2:05.12) в Севилье и девятым в Амстердаме.
Главный предстартовый фаворит — победитель мейджоров в Токио (2014, 2018) и Чикаго (2015) Диксон Чумба к марафону в Абу-Даби оказался не готов. Своему лучшему в карьере времени (2:04.32) он уступил более 10 минут и довольствовался только шестым местом.
У женщин забег прошел при более сильной конкуренции. До заключительных двух километров дистанции на победу претендовали три спортсменки. Решающее ускорение удалось совершить Юнис Чумба. Уроженка Кении, представляющая Бахрейн, оторвалась от двух сильнейших спортсменок (если исходить из титулов и личных рекордов) в заявке и одержала победу с результатом 2:20.40, позволившим забрать дополнительный бонус за время. Стоит отметить, что Абу-Даби покорился Юнис с четвертой попытки – в 2018-м и 2021-м она финишировала здесь второй, а в 2019-м – четвертой.
Второй с отставанием в 32 секунды финишировала Анджела Тануи из Кении. Обладательница впечатляющего личного рекорда – 2:17.57 на победном для спортсменки марафоне в Амстердаме в 2021 году – после завершения забега в Абу-Даби посетовала на жаркую погоду, не позволившую ей показать максимум.
Третье место заняла самая титулованная спортсменка в стартовом листе. Мара Дибаба из Эфиопии свои лучшие результаты показывала в середине прошлого десятилетия. Тогда она одержала победу на чемпионате мира 2015 года, а затем финишировала третьей на олимпийском марафоне в Рио-де-Жанейро – 2016. В сезоне – 2022 Дибаба вернулась на топ-уровень: сначала заняла второе место на марафоне в Мюнхене, а завершила год также призовым местом в Абу-Даби.
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