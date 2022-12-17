В субботу, 17 декабря, в столице ОАЭ Абу-Даби прошел последний легкоатлетический марафон сезона 2022. В забегах на классическую дистанцию 42 км 195 м (а также соревнованиях на дистанции 2.5, 5 и 10 км) платинового уровня по классификации World Athletics принимали участие в общей сложности 20 тысяч бегунов. У мужчин быстрейшее время в марафоне на новой трассе показал установивший личный рекорд Тимоти Киплагат из Кении, у женщин первой финишировала вице-чемпионка — 2021 Юнис Чумба, представляющая Бахрейн. Последней также удалось получить бонусные 30 тысяч долларов за результат быстрее 2 часов 21 минуты 11 секунд.

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Пейсмейкер бежит до конца и побеждает!

Кениец Тимоти Киплагат изначально был заявлен на гонку в качестве пейсмейкера. Его личный рекорд — 2 часа 7 минут 1 секунда — не предполагал высоких шансов на победу, а потому задачей спортсмена было задавать темп группе лидеров, нацеленной на время быстрее 2:04.40. Однако долго удержаться за Киплагатом не смог никто — оказалось, что малоизвестный бегун, до того единственную в карьере победу одержавший на марафоне в Мельбурне (2:09.12 2 октября 2022 года), подошел к соревнованиям в ОАЭ в лучшей форме в жизни.

Преимущество Тимоти над преследователями только увеличивалось. Его победный результат — 2:05.20 — на 5 минут 12 секунд быстрее времени второго финишировавшего спорстмена — Феликса Кимутаи, также представляющего Кению. Третье место занял эфиоп Аделедлев Мамо. В этом сезоне он также финишировал вторым с личным рекордом (2:05.12) в Севилье и девятым в Амстердаме.

Главный предстартовый фаворит — победитель мейджоров в Токио (2014, 2018) и Чикаго (2015) Диксон Чумба к марафону в Абу-Даби оказался не готов. Своему лучшему в карьере времени (2:04.32) он уступил более 10 минут и довольствовался только шестым местом.