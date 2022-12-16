В субботу, 17 декабря, в столице ОАЭ Абу-Даби пройдет последний легкоатлетический марафон сезона 2022. В забеге на классическую дистанцию 42 км 195 м платинового уровня по классификации World Athletics примут участие рекордные 20 тысяч бегунов. В первых рядах стартовать на новой трассе в Абу-Даби будут спортсмены и спортсменки элитной группы, в их числе — призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и марафонов-мейджоров.

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Кто победит у мужчин и заберет бонус?

На победу претендует четверка спортсменов. Единственный из них, чей личный рекорд на марафонской дистанции быстрее результата 2 часа 4 минуты 40 секунд, за который в Абу-Даби полагается бонус (30 тысяч долларов) — 36-летний кениец Диксон Чумба. У этого спортсмена солидное резюме: три победы на мейджорах — Токио (2014, 2018) и Чикаго (2015). Лучшее время Чумбы в карьере — 2:04.32. В этом сезоне Диксон финишировал весной на марафоне в Тэгу (Республика Корея) с результатом 2:07.11.

Куда быстрее бежал марафон в 2022 году еще один кениец — Даниэль Кибет. Он открыл сезон победой в Милане с личным рекордом — 2:05.20. Также в к числу фаворитов стоит отнести опытнейшего 38-летнего Кеннета Кипкемоя (Кения), однако лучшие годы у него похоже позади. В 2018 году этот спортсмен одержал победу на марафоне в Амстердаме с лучшим временем в карьере (2:05.44), затем его результаты шли по нисходящей. В 2022-м Кипкемой финишировал на марафонах дважды — оба раза в Кении и в обоих случаях далеко от тройки призеров.

Единственный претендент на призовое место, представляющий другую африканскую страну — 26-летний Келкиле Гезахен из Эфиопии. В 2022-м он придерживался максимально интенсивного соревновательного графика: марафон в Хьюстоне в январе (пятое место), в Праге в мае (вторая позиция на финише) и в Любляне в октябре (не финишировал). Личный рекорд (2:05.56) Гезахен установил в 2018 году в Амстердаме (уступил 12 секунд победителю Кипкемою).