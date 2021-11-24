Максим Михайлов: «Если хочешь оставаться на уровне, надо учиться у молодых»

Максим Михайлов вот уже почти 15 лет является ключевым волейболистом сборной России. Максим сыграл на четырех Олимпийских играх, выдал вместе с партнерами по сборной чудесное спасение в золотом финале Лондона-2012, а летом 2021 года стал в составе команды ОКР серебряным призером Игр в Токио. В интервью Olympics 33-летний Михайлов рассказал о том, почему волейбол становится быстрее, выше, сильнее, вспомнил Олимпиадах в Лондоне и Токио, объяснил, как удалось перевернуть золотой финал Игр-2012, и причины сомнений по поводу собственного выступления на домашнем чемпионате мира-2022.

Olympics: Всем известно, насколько серьезно вы относитесь к подготовке, к тренировочному процессу. Можно ли назвать вас ролевой моделью для молодых волейболистов? Или до сих пор понимаете, что еще есть что улучшать?

Максим Михайлов: Спорт – все время борьба с самим собой, не важно, в отпуске ты, на соревнованиях или на тренировке. Все время возникают какие-то изъяны, надо, чтобы ты их осознавал и понимал. А не говорил: «Сегодня просто не мой день или не мой турнир». Надо все время искать, анализировать, почему не получилось, что можно сделать лучше. Волейбол развивается, стал более быстрым. Появляются новые виды подачи. И если ты хочешь, оставаться на хорошем уровне, надо постоянно учиться. В том числе и представителей у молодого поколения. Считаю, главный критерий успеха в современном волейболе – как раз универсализм. Надо уметь буквально все, а для этого необходим каждодневный труд.

Olympics: Какие изменения в волейбольных тенденциях вы заметили, скажем, за последние 15 лет? Кажется, что, напротив, узкая специализация берет верх над универсализмом?

ММ: Да, универсалов очень мало. Поэтому, чем больше в командах разносторонних игроков, тем выше их шансы на победу. При этом волейбол сейчас заметно атлетичнее, чем прежде. Игроки стали мощнее, выше прыгают, сильнее бьют, скорость действий и мышления возросла.

Olympics: С чем связываете такой волейбольный прогресс?

ММ: В том числе с подготовкой. В волейболе взяли на вооружение методики, которые применяются в том числе в НБА и в НХЛ. Но и демографическая составляющая наверное. Молодые ребята все высоко прыгают, а раньше такая прыгучесть была редкостью.

Olympics: Может, молодежь и стала быстрее, выше, сильнее, но вы то позиции не теряете, продолжаете выступать на высочайшем уровне. Хотите еще играть долго и счастливо?

ММ: Для меня рубеж – собственные здоровье и мотивация. Также важный критерий – техника, за счет которой можно компенсировать проблемы с физическим состоянием, сложности по здоровью. В волейбол, если все складывается, можно играть долго. Но загадывать нельзя, многое зависит от организма… В состоянии здоровья нельзя быть никогда уверенным на сто процентов даже при правильном режиме питания и тренировок, соблюдении режима. Тут без доли везения не обойтись.

Olympics: В 2022 году в России пройдет чемпионат мира по волейболу среди мужских команд. Согласны, что он может дать дополнительный толчок в развитии? И не будет ли давить на команду, что сборные СССР и России не выигрывали ЧМ 40 лет, с 1982 года?

ММ: Есть в спорте определенные турниры, которые не покоряются никак. Чтобы расколдовать заклятие, надо их хотя бы один раз выиграть, после чего порой начинается серия побед. К тому же ЧМ по составу участников и количеству матчей, возможно, даже сложнее Олимпиады. Посмотрим, удастся ли сборной выиграть домашний турнир. В любом случае, это популяризация волейбола для России, хорошая возможность дать толчок для развития нашего вида спорта в регионах, прежде всего, среди детей. Чем больше детей придет в волейбол, тем лучше его перспективы в стране. Впрочем, и сейчас в российском волейболе на первые роли вышло очень сильное поколение ребят. У них большой потенциал, главное, чтобы был правильных подход к делу. А у тренеров – правильный подход к волейблистам. Дабы не перегрузить с учетом большого количества игр за сборную и за клубы в чемпионате России. Напряжение и расслабление должны находиться в правильном балансе. Чтобы стать классным волейболистом на долгие годы - надо постоянно трудиться и анализировать свою работу.

Olympics: Играть на домашнем ЧМ проще в связи с поддержкой трибун или сложнее из-за дополнительного давления?

ММ: При всех плюсах и минусах, домашний ЧМ - все же больше привилегия. Да, давление будет. Но не надо много летать, акклиматизироваться, есть незнакомую еду, да и друзья и родственники под боком, что помогает.

Olympics: Что лично от себя ждете на ЧМ-2022?

ММ: По себе не загадываю, пока не знаю - сыграю или нет. Надо жить сегодняшним днем. Точно не собираюсь становиться «багажом», выезжать за счет имени, хочется приносить пользу. Быть важным, ключевым игроком команды.

Olympics: Не слишком ли критично относитесь к себе? На Играх в Токио вы проявили себя настоящим лидером…

ММ: Я говорю не про прошлое, а про будущее. Да, хорошо, что в Токио находился в хорошей физической форме, а с мотивацией сложностей не возникало. Но если что-то пойдет не так, мне не хочется, чтобы брали в состав не по игровым качествам, а как наставника. У меня нет желания занимать чье-то место. Если же летом 2022 года буду в оптимальных кондициях, тогда – другой разговор, с удовольствием сыграю на чемпионате мира.

Когда Максим Михайлов в ударе, остановить его почти невозможно Фото © 2021 Getty Images

Olympics: В футболе есть понятие лидер раздевалки. А как с этим в волейбольной сборной?

ММ: У нас можно говорить не о лидере раздевалки, а о тех, кто разряжает обстановку в раздевалке. Может пошутить, рассказать какую-то интересную историю перед игрой, чтобы расслабить команду. Такие люди в сборной были и есть. В Лондоне эти функции выполнял Алексей Обмочаев – веселый парень, способный на неординарные поступки. Сейчас же - почти все ребята молодого поколения. Они с чувством юмора, шутят, рассказывают приколы. Много черпают из TikTok, Instagram, You-Tube.

Olympics: Ваше отношение к соцсетям?

ММ: Меня нет в TikTok, в Instagram страничка есть, но больше для популяризации волейбола, общения с болельщиками и бывшими одноклассниками. Наверное, я все же представитель другого поколения, смотреть видео в соцсетях мне не так интересно.

Olympics: Вы выступали на четырех Олимпийских играх, есть полный комплект наград – золото, серебро, бронза. Какие ощущения испытывали перед Олимпиадами?

ММ: Ощущения всегда были похожи, ведь Игры – пик карьеры, мечта. Топ-соревнования, куда хочется попадать снова и снова и где испытываешь невероятное ощущение атмосферы спортивного праздника… Но, пожалуй, олимпийский дебют 2008-м в Пекине - самый яркий, незабываемый. Причем мои ожидания тогда не просто оправдались, все оказалось даже лучше и интереснее, чем думал.

Olympics: Вспомните самые счастливый и грустный олимпийские моменты лично для вас?

ММ: Лучший – это, безусловно, Игры-2012 в Лондоне, когда мы завоевали золото. А самый болезненный… Их, пожалуй, два. Когда в Пекине в 2008 году проиграли в полуфинале американцам и остались с бронзой, хотя имели прекрасный шанс попасть в финал. И сейчас в 2021 году, когда упустили возможность взять в Токио золотые медали.

В 2012 году Максим и его партнеры по волейбольной сборной России стали олимпийскими чемпионами Фото © 2012 Getty Images

Olympics: С чудо-победы в Лондоне прошло почти 10 лет. Тогда, по ходу финала не возникало внутреннего ощущения, что финал уже не спасти?

ММ: У спортсменов никогда не возникает мыслей, что ты точно проиграешь. Даже когда в партии у соперника уже 24 очка и проигрываешь по сетам 0:2. Всегда внутри надежда, что пара мячей выиграешь, и все изменится. Мы проигрывали тот финал в Лондоне, в первую очередь, не по волейболу, а ментально. Все были зажаты. Очень хотели победить, и это сильное желание мешало играть в свой волейбол. Знаменитая перестановка Владимира Алекно, когда меня отправили в доигровку, а Дмитрия Мусэрского – в диагональ, очень помогло. Люди встали не на свои позиции, а, значит, с них и взятки гладки. Это позволило расслабиться и начать играть, а до этого на площадке были только бразильцы.

Вообще, главный фактор, мешающий показывать свой волейбол, – психологический ступор, в который может войти любой спортсмен. Решение Алекно – стало для нас полезным шоком. Мы встряхнулись, начали сопротивляться, оказывать противодействие и бразильцы начали нервничать. Так и удалось перевернуть ход игры.

Olympics: Вы вспоминали, что важную роль в том финале сыграл Сергей Тетюхин? Чем он помог?

ММ: Прежде всего, игрой. Плюс своим поведением, уверенностью. Несмотря на счет, он делал свое дело. Держал средний уровень своей игры, за счет него, команда держалась, не сыпалась. Как-то удерживаться на плаву очень важно, пока не начнет получаться у остальных. Сергей был таким фундаментальным игроком, уверенно действовал на приеме, совершал минимум ошибок. В третьей партии на его подачах мы и начали переламывать ситуацию в нашу пользу.

Olympics: Насколько часты перепады игры у классных волейболистов?

ММ: В этом и заключается опыт. Не важно, сыграл ты тысячу игр или ударил 100 по мячу тысяч раз. Главное, надо понимать, как правильно настроиться на финал, как выйти из стрессовой ситуации. Лично я миллион раз перегорал, недонастраивался, слишком большую ответственность на себя брал. Учился и учусь на собственных ошибках.

Olympics: Финал Игр в Токио против Франции развивался по лондонскому сценарию. Проигрывали 0:2, затем догнали. Чего же не хватило для выигрыша золота?

ММ: С такими командами, как Франция надо хорошо начинать игру и не давать сопернику поднять головы. В начале первой партии мы доминировали, у французов ничего не получалось, требовалось продолжать в том же духе. Однако вместо легкого выигрыша мы уступили стартовый сет, проиграли по накатанной второй, а затем неимоверными усилиями вытащили третью и четвертую партии, потратив много сил и эмоций. Пятый сет - в какой-то степени лотерея, плюс Франция – мастеровитая, сплоченная, опытная сборная, умеющая играть на результат. В итоге, уступили 2:3, но шансы были, просто не надо было доводить до решающей партии.

Olympics: Наверное, после Игр-2020 остались смешанные эмоции?

ММ: Да, но все равно положительного больше. Серебро – это олимпийская медаль, к тому же в целом на турнире команда показала неплохую игру, да и в финале не хватило совсем немного. Думаю, получили полезный опыт для будущих соревнований и, в частности, Олимпиад.