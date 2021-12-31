Лыжные гонки. Второй этап «Тур де Ски» 2021/22: Большунова в день рождения подвело крепление, у Сориной — первый подиум в сезоне

В первой день второго этапа лыжной многодневки «Тур де Ски» 2021/22 в месте проведения чемпионата мира-2021 — немецком Оберстдорфе — состоялись гонки с общего старта свободным стилем. У мужчин на дистанции 15 км обладатель желтой майки лидера норвежец Йоханнес Клэбо одержал уверенную победу, его единственному опасному сопернику — Александр Большунову, занявшему второе место в собственный день рождения (Сан Санычу исполнилось 25 лет), не слишком везло. Татьяна Сорина в женском масс-старте финишировала третьей.

В битве современных лыжных полубогов российскому спортсмену досталась роль Ахиллеса. В самом начале гонки на его лыжах сломались элементы крепления на пятке. С нестабильным инвентарем Большунову было очень трудно проходить покрытые льдом повороты и спуски оберстдорфской трассы (организаторы обильно посыпали ее солью в плюсовую температуру). Как раз на спусковой части после короткого ускорения в подъем примерно за километр до финиша Клэбо и создал решающее преимущество. Большунов, чей рывок в районе отметки девять километров сократил число претендентов на победу до четырех, выиграл финиш за второе место у еще одного норвежца Шюра Рете (для последнего — это первый личный подиум в сезоне), британец Эндрю Масгрейв, до последнего «висевший» на Клэбо в момент ускорения, потратил на это все силы и на подиум не попал.

В российской команде активно гонку провел Иван Якимушкин — на первой половине дистанции он шел в группе лидеров и умело избегал толчеи. Рывок Большунова вице-чемпион общего зачета Кубка мира поддержать не сумел, но финишировал не слишком далеко — на десятом месте, и в рейтинге многодневки остается на высокой позиции. Только на финише Якимушкину уступил Денис Спицов: его форма идет также по восходящей. С учетом суперскоростей на финальной горе Альпе-де-Чермис у Спицова остаются и шансы на призовое место в общем зачете «Тура». Триумфатор предыдущей гонки Ииво Нисканен из Финляндии в коньке выглядел куда менее убедительно, чем в классике — двадцатое место и мучения на трассе.

Фрида Карлссон, Джесси Диггинс и Татьяна Сорина — тройка сильнейших в масс-старте на 10 км свободным стилем в Оберстдорфе 31 декабря Фото © BILDBYRÅN

Антипод финского лыжника — Джессика Диггинс. Чемпионка многодневки прошлого сезона блестяще бежит именно свободным стилем: сегодня мощные конькобежные расталкивания без палок только ногами принесли американке победу (уже вторую в рамках «Тура»). Еще за пару сотен метров до финиша женского масс-старта на 10 км казалось, что первое место не упустит Фрида Карлссон. В итоге, шведка отметилась везде: и сломала палку Татьяне Сориной, и упала на последнем круге, и совершила решающий рывок на финише. На спурт заряженности Карлссон уже не хватило, но перфоманс вышел яркий.

Пострадавшая от шведского урагана Сорина заканчивает 2021 год на мажорной ноте: с первым подиумом в сезоне. Российскую лыжницу часто критикуют за неидеальную технику конькового хода, однако есть у Татьяны и козырь — умелое прохождение спусков выгодно выделяет ее на фоне соперниц. С учетом набранных физических кондиций (Сорина все последние гонки была близко к топ-5) этого хватило сегодня для третьего места.

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