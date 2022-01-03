Лыжные гонки. «Тур де Ски» 2021/22 — Непряева в шаге от исторической победы в общем зачете

4 января в Валь-ди-Фьемме (Италия) официально определят победителей самой престижной лыжной многодневки «Тур де Ски».Однако, по итогам сегодняшних масс-стартов классическим стилем и у женщин, и у мужчин помешать обладателям желтых лидерских маек и победителям сегодняшних гонок — Наталье Непряевой и Йоханнесу Клэбо, выиграть хрустальные пирамидки может только коллапс на горе Альпе де Чермис.

Российская лыжница сегодня продемонстрировала идеальный гамбит. В ходе 10 км гонки Непряева не тратила силы на бонусные финиши (их по дистанции было два — приносящий очки в спринтерский зачет и снимающий секунды с времени прохождения многодневки). Россиянка экономила силы ради решающего рывка, который и предприняла на последнем подъеме: соперницы остались далеко позади, а Наталья финишировала в одиночестве. Помимо рациональной тактики Непряева сегодня продемонстрировала феноменальную физическую готовность: даже чудо-лыжи, которые раз за разом готовит сервис-бригада финской сборной, не помогли сегодня ни Кристе Пярмякоски, ни лидировавшей в многодневке всего две гонки назад Кертту Нисканен.

Перед завтрашним восхождением на гору Альпе де Чермис преимущество россиянки над ближайшей преследовательницей — Эббой Андерссон составляет 1 минуту и 12 секунд. Агрессивная тактика шведской лыжницы сегодня сыграла на руку Непряевой: рывок Андерссон не выдержала действующая чемпионка «Тура» и одна из главных соперниц россиянки — Джессика Диггинс из США. При этом, активность Эббы на бонусных финишах не принесла ей ощутимых дивидендов. Да, первое место на бонусной отсечке позволило ей временно отыграть 9 секунд отставания от лидера в общем зачете, но на финише они превратились всего в полторы (Андерссон пересекла черту через 7.5 секунд после Непряевой). Форма Натальи позволяет рассчитывать на то, что и горовосхождение завершится для нее благоприятно, и позволит завтра говорить о первой в истории спортсменке из России, которая станет сильнейшей в общем зачете «Тур де Ски».

У мужчин норвежец Йоханнес Клэбо сегодня продемонстрировал, что противостоять ему не может никто. Лидер общего зачета многодневки и Кубка мира не стал отсиживаться за спинами соперников в расчете на свой финишный супер-форсаж, а предпринял рывок гораздо раньше. Еще удивительнее то, что в паре беглецов первым силы покинули сильнейшего классиста мира — Ииво Нисканена. Норвежец в итоге закончил гонку на 20 секунд раньше финна, к тому же собрал максимум бонусных секунд (15) и 12 из 15 возможных очков в спринтерский зачет. Перед завтрашним масс-стартом в гору Альпе де Чермис преимущество Клэбо над чемпионом многодневки прошлого сезона Александром Большуновым составляет ровно две минуты.

Сан Саныч сегодня сломал палку, но решающего значения на исход гонки этот эпизод не имел — российский лыжник выглядел тяжело даже на фоне соотечественников Алексея Червоткина и Дениса Спицова. Этот тандем до последнего не бросал попыток догнать Нисканена, а затем устроил зрелищный финиш. На мгновение быстрее был профильный классист Червоткин (второй подиум этим стилем передвижения в этом сезоне Кубка мира). Перспективы на призовое место в общем зачете гораздо лучше у Спицова — от Нисканена, идущего третьим, его отставание составляет 1 минуту 5 секунд. С учетом того, что Денис в прошлом году показал быстрейшее время забега на Альпе де Чермис, позиции финна в тройке не выглядят незыблемыми.

Лыжные гонки. Кубок мира 2021/22. Многодневка «Тур де Ски» 2021/2022. Финал. Расписание прямых трансляций

время начала гонок — московское

4 января, вторник

Женщины, Масс-старт в гору Альпе де Чермис свободным стилем. Начало в 13:20 («Матч! ТВ», Sportbox.ru, Eurosport 1)

Мужчины, Масс-старт в гору Альпе де Чермис свободным стилем. Начало в 17:15 («Матч! ТВ», Sportbox.ru, Eurosport 1)

Все результаты, лучшие моменты гонок и положение в зачетах лыжной многодневки «Тур де Ски» 2021/2022 смотрите здесь

Подробнее о лыжной многодневке «Тур де Ски» 2021/2022 читайте здесь

Полные результаты Кубка мира по лыжным гонкам здесь.

👩 Кубок мира. Женщины. Общий зачет, спринт, дистанция