Лыжные гонки. «Тур де Ски»-2021/22: Непряева побеждает в Новый год в Оберстдорфе и выходит в лидеры общего зачета

Первую победу на лыжной супермногодневке «Тур де Ски»-2021/22 сборная России отпраздновала 1 января 2022 года. Наталья Непряева в Новый год первенствовала в заключительный день второго этапа в Оберстдорфе в спринте классическим стилем, опередив финишным спуртом Юханну Хагстрем из Швеции. Для 26-летней российской лыжницы эта победа стала четвертой в личных гонках на Кубке мира в карьере, позволив выйти в лидеры общего зачета «Тур де Ски». В свою очередь, лидеру мужской сборной Александру Большунову в спринте в Оберстдорфе не повезло – для выхода в финал ему не хватило трех сотых секунды.

Непряева давно считается сильной многодневщицей. Так, на «Тур де Ски» двухлетней давности она стала второй, уступив только Терезе Йохауг. Сейчас норвежка новогоднюю многодневку пропускает, но и без нее опасных соперниц хоть отбавляй. Перед спринтом Наталья уступала лидировавшей Джессике Диггинс 14 секунд и шла третьей, а в отдельных гонках в ее активе из призовых мест была только бронза в «разделке» классикой. В квалификации спринта Непряева заняла только 14 место, но, как выяснилось, очень хорошо «разложилась» на весь спринт – в четвертьфинале, полуфинале и финале россиянка выглядела очень свежо. И на финишной прямой разобралась с Хагстрем, опередив шведку на 32 сотые секунды.

Теперь Непряева лидирует на «Тур де Ски» с преимуществом в 34 секунды от Гертту Нисканен. Диггинс отстает на 38 секунд, причем американке в спринте сильно не повезло. В четвертьфинале ее «подрезала» и вынудила упасть Фрида Карлссон. В результате Джессика вылетела и недобрала бонусных секунд, а Карлссон вынесли уже второе предупреждение, отправили на последнее место в забеге и еще дали трехминутный штраф. Как следствие, Карлссон, будучи предстартовой фавориткой многодневки, потеряла все шансы на успех в «Тур де Ски».

Четвертой в общем зачете «Тур де Ски» с отставанием в 46 секунд идет Татьяна Сорина – она добралась в спринте до финала, где стала шестой. Что же касается Непряевой, это ее первый кубковый успех в личных дисциплинах с января 2021 года и четвертый всего. Причем ровно половина побед добыта как раз в Оберстодорфе – 26 января 2020 года она также выигрывала здесь спринт классикой. «Эта победа очень много для меня значит, она очень долгожданная. Целый год я ничего не выигрывала. Безумно рада, это добавляет мотивации и придает совершенно другой настрой», - прокомментировала «Матч ТВ» Непряева. Добавив, что готова бороться за победу в многодневке, пусть ничего и не загадывает.

У мужчин шансов на защиту титула у победителя двух последних «Тур де Ски» Большунова стало еще меньше – Йоханнес Клебо вновь уверенно выиграл, а Александру не хватило трех сотых секунды, что попасть в финал как лаки-лузер. Как следствие, разрыв между норвежцем и россиянином вырос уже до минуты и 19 секунды. Причем Сан Саныч занимает третье место в общем зачете, уступая 16 секунд Полу Голбергу. Имел все шансы выйти в финал спринта и даже побороться за победу Александр Терентьев, но в полуфинале, лидируя вместе с Клебо, он упал на финишном спуске. Тем не менее, в общем зачете он поднялся на десятое место, Иван Якимушкин идет седьмым, Денис Спицов – девятым. Теперь лыжникам и лыжницам остается всего два гонки в Валь-ди-Фьемме до финиша Тура – масс-старты классическим стилем и финальные гонки в гору.

Все результаты, лучшие моменты гонок и положение в зачетах лыжной многодневки «Тур де Ски» 2021/2022 смотрите здесь

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